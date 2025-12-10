대구 한국가스공사, 크리스마스 스페셜유니폼 'SNOW DAEGU' 출시

기사입력 2025-12-10 17:20


대구 한국가스공사, 크리스마스 스페셜유니폼 'SNOW DAEGU' 출시
대구 한국가스공사 제공

프로농구 대구 한국가스공사가 10일부터 2025~2026시즌 크리스마스 스페셜 유니폼 'SNOW DAEGU' 출시한다.

이번 스페셜 유니폼은 페가수스 농구단의 정체성을 담은 파란색 유니폼과 더불어 하얀 눈이 내리는 대구를 표현한 SNOW DAEGU 흰색 유니폼, 총 2종으로 구성됐다.

특히 페가수스 선수단은 기존 파란색 유니폼만 착용한 대구 경기장에서 'SNOW DAEGU' 흰색 유니폼을 착용 하여 눈이 잘 내리지 않는 대구 연고지 팬들에게 '화이트 크리스마스'를 선물할 예정이다.


한국가스공사는 13일 원주DB와의 홈경기부터 25일까지 총 6경기(홈·원정)동안 스페셜 유니폼을 착용 할 예정이며, 12월 홈경기장을 찾은 팬들을 대상으로 SNOW DAEGU 하이파이브 응원 등 스페셜 유니폼을 활용한 다양한 이벤트를 진행할 예정이다.

이번 크리스마스 스페셜 유니폼은 공식후원사 스티즈 온라인몰과 홈경기장 MD샵에서 10일부터 판매를 시작하며, 자세한 사항은 스티즈 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

