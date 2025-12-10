LG 트윈스, '2025 통합우승 기념 화보집' 발간

기사입력 2025-12-10 17:49


LG 트윈스, '2025 통합우승 기념 화보집' 발간
LG트윈스 제공

프로야구 LG 트윈스가 2025 통합우승을 기념하기 위해 구단 최초로 공식 화보집을 제작한다. 이번 화보집은 12일 금요일 오후 4시부터 한정 수량으로 놀 유니버스를 통해 선착순 예약판매된다.

이번 화보집에는 통합우승을 이룬 2025시즌 준비과정부터 한국시리즈의 긴박한 승부처는 물론 구단만 보유하고 있는 비하인드 컷들이 담겨 선수단의 생생한 모습이 기록된다. 책 전면부에는 통합우승 기념 엠블럼이 입체적으로 부착되어 고급감을 더할 예정이다. LG는 "2025 우승 순간의 환희와 추억이 팬분들의 책장에 자부심으로 느껴질 수 있도록 최고의 사양과 엄선한 사진들로 제작할 예정"이라고 전했다.


LG 트윈스, '2025 통합우승 기념 화보집' 발간
LG트윈스 제공
더불어 이번 화보집을 예약구매한 팬 대상으로 특별한 이벤트도 진행된다. 첫 번째로, 통합우승을 기념해 특별 제작하여 선수들의 친필 싸인이 담긴 대형 사인볼(3명)과 통합우승 기념 티셔츠, 모자세트(5명)를 추첨을 통해 증정할 예정이다.

또한 예약구매자를 대상으로 2026년 홈 개막 2연전 간 각 1명씩 추첨해 블루석 입장권 4매가 증정된다. 마지막으로 화보집을 구매한 30명의 팬을 추첨을 통해 초청하여 화보집 사인회도 개최될 예정이다.


LG 트윈스, '2025 통합우승 기념 화보집' 발간
LG트윈스 제공
LG트윈스 '2025 통합우승 기념 화보집'에 대한 자세한 내용은 예약판매가 시작되는 12일에 LG트윈스 모바일 및 홈페이지와 공식 SNS계정을 통해 확인할 수 있다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

새롭게 올라온 '의미심장' 사진…'조폭 연루설' 조세호 추가 폭로 없다고 했지만[SC이슈]

2.

'62세' 황신혜, 이혼 발표 '결정적 이유' 딸 때문이었다..."상처될까봐"

3.

'급성 심근경색' 김수용 살린 임형준 목걸이.."기억 끊기며 심정지"

4.

[공식]정재형, 박나래 '주사이모' 의혹 선 그었다…"친분도, 일면식도 없어"

5.

줄리엔강, 핵펀치 맞고 다운..연예계 싸움 랭킹 1위 '위기'

스포츠 많이본뉴스
1.

'이런 韓선수 없습니다' 찰칵 세리머니 벽화에 5만 관중의 기립 박수까지, 손흥민의 뜨거운 눈물 "난 언제나 스퍼스"...레전드 귀환에 EPL도 들썩→'영웅이 돌아왔다' 공식 발표

2.

"유럽의 '큰 밤', 손흥민은 운명이었다" 'BBC'가 인정한 완벽한 '복귀' 타이밍…위기의 토트넘, 'SONNY 효과' 톡톡

3.

1060억 마무리 사서 망했어? 그럼 1015억 또 쓰면 되지 뭐...다저스는 야구가 참 쉽네

4.

[오피셜]'요미우리 출신' 150km 우완 투수가 한국에 왔다 'NC 아시아쿼터 계약'

5.

협박인가 협상인가 "오늘 밤까지 2200억을 준비하쇼. 그럼 그를 주겠다" → 인질극 방불케한 FA 협상 스릴러, 속전속결로 끝났다

스포츠 많이본뉴스
1.

'이런 韓선수 없습니다' 찰칵 세리머니 벽화에 5만 관중의 기립 박수까지, 손흥민의 뜨거운 눈물 "난 언제나 스퍼스"...레전드 귀환에 EPL도 들썩→'영웅이 돌아왔다' 공식 발표

2.

"유럽의 '큰 밤', 손흥민은 운명이었다" 'BBC'가 인정한 완벽한 '복귀' 타이밍…위기의 토트넘, 'SONNY 효과' 톡톡

3.

1060억 마무리 사서 망했어? 그럼 1015억 또 쓰면 되지 뭐...다저스는 야구가 참 쉽네

4.

[오피셜]'요미우리 출신' 150km 우완 투수가 한국에 왔다 'NC 아시아쿼터 계약'

5.

협박인가 협상인가 "오늘 밤까지 2200억을 준비하쇼. 그럼 그를 주겠다" → 인질극 방불케한 FA 협상 스릴러, 속전속결로 끝났다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.