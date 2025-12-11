김나영, 눈물의 가족사 "엄마가 두 명...母, 7세 때 세상 떠난 후 父 재혼" ('퍼즐트립')

기사입력 2025-12-11 23:44


김나영, 눈물의 가족사 "엄마가 두 명...母, 7세 때 세상 떠난 후 …

김나영, 눈물의 가족사 "엄마가 두 명...母, 7세 때 세상 떠난 후 …

김나영, 눈물의 가족사 "엄마가 두 명...母, 7세 때 세상 떠난 후 …

김나영, 눈물의 가족사 "엄마가 두 명...母, 7세 때 세상 떠난 후 …

김나영, 눈물의 가족사 "엄마가 두 명...母, 7세 때 세상 떠난 후 …

김나영, 눈물의 가족사 "엄마가 두 명...母, 7세 때 세상 떠난 후 …

김나영, 눈물의 가족사 "엄마가 두 명...母, 7세 때 세상 떠난 후 …

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 김나영이 "엄마가 두 명이다"며 가족사를 공개했다.

11일 방송된 MBN '퍼즐트립'에서 김나영이 24세 해외 입양인 케이티를 자신의 집으로 초대해 직접 만든 저녁상을 선물했다.

이날 고즈넉한 한옥 카페에서 케이티와 첫 만남을 가진 후 김나영은 "우리 집에 초대해서 따뜻한 밥 한 끼 해주고 싶다"면서 집으로 초대했다.

잠시 후 집에 도착한 뒤 김나영은 "케이티의 한국집처럼 생각해라"라며 따뜻하게 맞이했다.

김나영은 아이들과 찍은 가족 사진이 가득한 현관부터, 각기 다른 질감의 가구가 어우러진 깔끔한 거실, 색깔별로 정리된 드레스룸까지 포근하고 세련된 집 곳곳을 아낌없이 공개했다.

이후 김나영은 "케이티가 좋아할만한 메뉴를 생각해 봤다"라며 케이티와 함께 고추장찌개, 달걀말이, 불고기, 깻잎무침 등을 요리했다.

잠시 후 김나영의 아들들인 신우, 이준이가 학교를 마치고 집에 왔다. 그때 신우와 이준이는 영어로 질문을 하고 대답도 척척해 눈길을 끌었다. 이에 김나영은 "우리 신우 영어 진짜 잘한다. 뿌듯하다"며 박수를 쳐 웃음을 안겼다.


김나영, 눈물의 가족사 "엄마가 두 명...母, 7세 때 세상 떠난 후 …
함께 식사를 하던 그때 김나영은 신우, 이준이에게 "케이티 누나는 엄마도 두 명, 아빠도 두 명이다. 엄마도 엄마가 두명이지 않냐"고 했다. 이에 신우는 "신기하다"고 했고, 케이티는 "멋진 것 같다. 사랑도 두 배로 받고 생일 때 선물도 두 배로 받는다"고 했다. 신우는 "좋겠다"며 웃었고, 김나영은 "엄마가 두 명이고, 아빠가 두 명이고 그런 건 되게 행운 인 것 같다"고 했다.


이에 김원희는 "나영 씨가 아이들한테 가족의 형태에 대해 설명하지 않았냐"고 하자, 김나영은 "엄마가 어릴 때 일찍 돌아가셔서 아버지가 재혼을 하셨다. 새 어머니가 계시다"고 밝혔다. 이어 그는 "어머니가 두 분이고, 아버지가 두 분이고 이런 것들이 틀린 게 아니다. 다른 거는 걸 아이들에게 알려주고 싶었다"고 밝혔다.

그러면서 김나영은 "사실 어린 나이에 엄마가 일찍 떠나서 엄마를 좀 원망했다"면서 "근데 엄마가 나 이렇게 예쁘고 건강하게 잘 낳아줬고, 또 엄마랑 함께 보냈던 시간 속에서 충분히 사랑받았는데 엄마 미워했던 거, 엄마 원망했던 거 미안하다"며 눈물을 흘렸다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"AI 아니야"..22살 고현정 만난 현진영, 조작 의혹에 원본사진 대방출

2.

블핑 지수 친언니, '군포 한효주' 미모로 전현무 잡아먹을 기세 "초짜가 타짜 이겨"

3.

박나래, 매니저 이어 제작진에도 책임 전가?…불법 의료도 알고 있었나[SC이슈]

4.

'235억 포기' 김하성, '야구 박물관급 방+통창'까지...韓 스위트홈 최초 공개 ('나혼산')

5.

김영철, '극단적 내용' 가짜 뉴스에 불쾌감 "뇌신경마비라뇨?"

연예 많이본뉴스
1.

"AI 아니야"..22살 고현정 만난 현진영, 조작 의혹에 원본사진 대방출

2.

블핑 지수 친언니, '군포 한효주' 미모로 전현무 잡아먹을 기세 "초짜가 타짜 이겨"

3.

박나래, 매니저 이어 제작진에도 책임 전가?…불법 의료도 알고 있었나[SC이슈]

4.

'235억 포기' 김하성, '야구 박물관급 방+통창'까지...韓 스위트홈 최초 공개 ('나혼산')

5.

김영철, '극단적 내용' 가짜 뉴스에 불쾌감 "뇌신경마비라뇨?"

스포츠 많이본뉴스
1.

일본 정말 속상해 미칠 지경...日 언론까지 인정, 두 대회 연속 최악의 조 당첨 "2022년 죽음의 조"→"2026년도 파워 랭킹 최강"

2.

[공식발표]'마이너리그만 8년' KBO 역수출 명가는 왜 13억 안겼나…"최고 154㎞ 위력, 나도 페디·하트처럼"

3.

ATL 뛰쳐나온 김하성, 야심찬 FA 대박 꿈 무너지나? "1년 계약이 적당…부상 이전 모습 보여줄지 의문"

4.

[공식발표] 'KBO 역대 최초 엎었다' 40만 달러 삭감해 재계약, 에이스 125만 달러 잔류…NC 외국인 구성 완료

5.

"불펜 보강 필요" 재계약 사령탑의 일성, 구단은 "집토끼 우선" 엇박자인가, 전략적 선택과 집중인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.