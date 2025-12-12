[공식] 韓영화 최초 단종 그린다..유해진X박지훈 '왕과 사는 남자' 2…

[스포츠조선 조지영 기자] 사극 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독, 온다웍스·비에이엔터테인먼트 제작)가 내녀 2월 4일 개봉을 확정했다.
2026년 2월 4일 개봉을 확정한 '왕과 사는 남자'는 한국 영화 최초로 단종의 숨겨진 이야기를 중점적으로 다룬 작품이다. 단종은 조선 6대 왕으로 12세에 왕위에 올랐으나, 수양대군에게 왕위를 빼앗기고 청령포로 유배되어 생을 마감한 왕으로 역사에 기록되어 있다.
'왕과 사는 남자'는 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도를 비롯해 박지환, 이준혁, 안재홍까지 믿고 보는 배우들의 만남으로 기대를 모은다. 관록의 배우 유해진이기에 가능한 촌장 엄흥도와 대세 배우 박지훈만이 완성할 수 있는 어린 선왕 이홍위, 압도적인 카리스마 유지태가 그려낸 당대 최고의 권력자 한명회, 탄탄한 연기 내공 전미도가 연기한 궁녀 매화까지 대체불가 캐스팅의 완벽한 매칭은 작품의 몰입도를 높인다.
여기에 박지환은 영월군수 역으로 개성 있는 연기를 펼치고, 이준혁은 이홍위의 숙부 금성대군 역을 맡아 강직하고 기품 있는 연기로 영화의 묵직한 한 축을 담당한다. 그리고 노루골의 촌장 역은 능청스러운 연기로 대중을 사로잡은 배우 안재홍이 맡아 생생한 연기를 선보인다.
공개된 런칭 예고편은 광천골 촌장 엄흥도(유해진)가 들뜬 목소리로 마을 사람들에게 누군가 유배를 온다는 소식을 전하며 시작한다. 유배길에 나서는 어린 선왕 이홍위(박지훈), 그와 함께하는 궁녀 매화(전미도)의 처연하고 비장한 모습이 이어진다. 한편, 흥도에게 "감당할 수 있겠느냐? 누가 오든 말이다"라는 의미심장한 질문을 던지는 당대 최고의 권력자 한명회(유지태)의 서늘한 카리스마는 긴장감을 더한다.
또한 '1457년 청령포, 역사가 지우려 했던 이야기'라는 카피는 유배지 마을에서 촌장 엄흥도와 어린 선왕 이홍위가 함께한 아무도 모르는 이야기에 대한 호기심을 자극한다. 이어 무기력한 모습으로 식음을 전폐했던 이홍위가 이전과 극명하게 대비되는 강인한 눈빛을 보이는 장면, 배소에서 사람들과 크게 웃음 짓는 모습은 인물의 입체적 변화를 예고한다.
함께 공개된 런칭 스틸은 광천골 촌장 엄흥도 역의 유해진, 어린 선왕 이홍위 역의 박지훈이 완성한 완벽한 캐릭터 매칭으로 눈길을 사로잡는다. 마을을 유배지로 만들기 위해 첩첩산중 광천골 청령포의 지도를 내보이는 엄흥도의 절박한 표정, 누군가를 향해 환한 미소를 보이는 이홍위의 깊은 눈빛은 두 캐릭터의 만남에 대한 궁금증을 자아낸다. 밥상을 사이에 두고 마주 앉은 이홍위와 엄흥도의 모습 역시 유배지 광천골을 배경으로 과연 어떤 이야기가 펼쳐질 것인지 한껏 기대감을 높인다.
'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 다룬 작품이다. 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 그리고 박지환, 이준혁, 안재홍 등이 출연했고 '라이터를 켜라' '기억의 밤' '리바운드'의 장항준 감독이 메가폰을 잡았다. 2026년 2월 4일 개봉한다.