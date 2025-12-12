박나래 논란 더 커진다…전 매니저들, 추가 폭로 "주사이모는 100개 중 하나"[SC이슈]
|사진 제공=박나래
[스포츠조선 정빛 기자] 코미디언 박나래가 전 매니저들과의 대면 뒤 "오해를 풀었다"고 밝혔지만, 전 매니저 측이 "사과도, 합의도 없었다"며 정면으로 반박하며 추가 폭로에 나섰다.
11일 SBS 보도에 따르면, 전 매니저들은 "양측 합의 조건이 맞지 않았고, 박나래가 '철저한 조사와 법적 증거로 해결하자'고 말했다"고 주장했다. 이는 박나래가 밝힌 "대면을 통해 오해와 불신을 풀었다"는 기존 입장과는 상반된다.
전 매니저 측은 이번 사안의 핵심이 '매니저들에 대한 갑질'이라며 현재 논란이 되는 이른바 '주사이모' 의혹은 "박나래와 관련된 의혹 100개 중 하나에 불과하다"고 말했다. 또 경찰 수사를 통해 추가 정황이 드러날 것이라고도 했다.
이들은 지방 일정 때 박나래가 또 다른 '링거이모'에게서 불법 의료행위를 받았다고 주장했다. 공개된 메신저 대화에는 '링거이모'로 저장된 인물에게 호텔 주소를 보내고, 소속사 관계자가 입금을 약속하는 내용이 담긴 것으로 전해졌다.
또 소속사가 근무하지 않은 박나래 전 남자친구에게 급여를 지급했다는 이른바 '횡령 의혹'에 대해서도 "알려진 것은 일부"라며 파장을 키웠다.
앞서 박나래 전 매니저들은 박나래의 갑질, 직장 내 괴롭힘, 진행비 미지급 등을 폭로하며 고소장을 제출했고, 박나래는 전 매니저들을 공갈 혐의로 맞고소한 상태다. 경찰은 양측의 고소 사건에 대한 조사를 진행 중이다. 또한 박나래가 '주사이모'로 불리는 인물에게 수액 주사와 대리 처방 등 불법 의료 혐의를 받는다는 의혹도 계속 제기되고 있다.
논란이 눈덩이처럼 커지자 박나래는 "모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단한다"며 MBC '나 혼자 산다', tvN '놀라운 토요일' 등에서 하차했다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
