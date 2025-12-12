[공식]이채연, 비투비 품으로…디오디와 전속계약 체결

기사입력 2025-12-12 10:00


[공식]이채연, 비투비 품으로…디오디와 전속계약 체결
사진 제공=디오디

[스포츠조선 정빛 기자] 이채연이 종합 엔터테인먼트사 디오디(DOD)와 전속계약을 체결했다.

디오디는 12일 세 장의 프로필 이미지를 공개하며 "다채로운 매력을 지닌 이채연과 전속계약을 체결했다. 이채연이 뛰어난 역량을 마음껏 발휘해 독보적인 활약을 이어갈 수 있도록 지원을 아끼지 않을 예정"이라고 전했다.

2018년 Mnet '프로듀스48'을 통해 결성된 프로젝트 걸그룹 아이즈원(IZ*ONE)으로 데뷔한 이채연은 탁월한 춤 실력과 무대 장악력으로 K팝 팬들의 많은 사랑을 받았다. 이후 2022년 솔로 가수로 '허시 러시(HUSH RUSH)', '노크(KNOCK)' 등 다수의 히트곡을 발매하며 '퍼포먼스 퀸' 수식어를 얻었다.


[공식]이채연, 비투비 품으로…디오디와 전속계약 체결
사진 제공=디오디
이채연은 음악은 물론 예능, 연기까지 다방면에서 종횡무진 활동을 펼치며 '올라운더 아티스트'로 입지를 공고히 하고 있다. 특히 개인 유튜브 채널 '캐릭캐릭 채연이'를 중심으로 여러 아티스트와 함께하는 토크 콘텐츠를 비롯해 다양한 오프라인 행사를 진행하며 팬들과의 접점을 지속적으로 확대하고 있다.

장르를 넘나들며 전방위에서 빛을 발하고 있는 이채연은 디오디와의 전속계약을 통해 더욱 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

이채연과 전속계약을 체결한 디오디의 비투비 컴퍼니에는 비투비(BTOB)의 서은광, 이민혁, 임현식, 프니엘이 소속돼 있다. 또한 음악 제작 및 매니지먼트, IP 커머스(비팩토리), 라이브 엔터테인먼트(셋더스테이지) 등 다양한 사업을 아우르며 글로벌 엔터프라이즈로 확장 중이다.


[공식]이채연, 비투비 품으로…디오디와 전속계약 체결
사진 제공=디오디

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"주사 이모는 100개 중 하나"...박나래 전 매니저 '추가 폭로' 예고

2.

고경표→박선영 '응팔' 10주년 눈물 바다..폭풍성장 진주 등장에 "세상에"

3.

'100억 자산가' 이박사, '불의의 사고' 후 안타까운 근황..."팔 뼈 부러져 세 조각 나" ('특종세상')

4.

한고은, 암투병 시父 대소변 받으며 간병 "내가 신약 구해 1년 더 사셔"

5.

이경실, 길거리서 불시에 공격 당했다..."일면식도 없던 사람 '성질 더럽다' 시비"

연예 많이본뉴스
1.

"주사 이모는 100개 중 하나"...박나래 전 매니저 '추가 폭로' 예고

2.

고경표→박선영 '응팔' 10주년 눈물 바다..폭풍성장 진주 등장에 "세상에"

3.

'100억 자산가' 이박사, '불의의 사고' 후 안타까운 근황..."팔 뼈 부러져 세 조각 나" ('특종세상')

4.

한고은, 암투병 시父 대소변 받으며 간병 "내가 신약 구해 1년 더 사셔"

5.

이경실, 길거리서 불시에 공격 당했다..."일면식도 없던 사람 '성질 더럽다' 시비"

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 '오피셜' 서운함 폭발! "나한테 문자 한 통도 없더라"...토트넘 유망주의 답변은? "쏘니 왜 번호 바꿨어"

2.

차 단장이 이럴수가. 임찬규를 칭찬하다니. "해피바이러스, 팀이 행복해진다. 최고의 장점"

3.

감독도 구단도 WBC 출전 의지 못 꺾었다, '슈퍼 에이스. 야마모토는 되고 사사키는 왜 불발됐나[민창기의 일본야구]

4.

"손흥민 내 덕에 우승"→"너 말고 존슨이지" 쏘니 끌어안고 '까르륵' 히샬리송, 겨울 방출 없다..."1월에 내보내지 않을 것"

5.

'대충격' 韓 골프장 방문한 손흥민 절친의 고백...모두 왜곡된 이미지, "난 골프 많이 치지 않았어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.