[공식]엑소, 윈터송 '아임 홈'으로 컴백…올 겨울 '첫 눈' 감동 잇는…

12일 0시 엑소 공식 SNS 계정을 통해 'I'm Home'(아임 홈)의 뮤직비디오 티저 영상 및 이미지가 깜짝 공개됐다. 서정적인 신곡 분위기와 멤버들의 훈훈한 비주얼을 동시에 만날 수 있어 뜨거운 반응을 얻고 있다.
특히 'I'm Home'은 섬세한 피아노 선율과 스트링이 어우러진 팝 발라드 곡으로, 사랑하는 사람들과 다시 함께하게 되어 느끼는 행복과 이대로 오래 머무르고 싶은 바람을 노래하며, 2026년 1분기 발매 예정인 엑소 정규 8집 'REVERXE'(리버스)에 수록된다.
사진 제공=SM엔터테인먼트
더불어 12월 14일 0시에는 'I'm Home' 뮤직비디오 본편이 오픈됨은 물론, 이날 오후 2시와 7시 두 차례에 걸쳐 인천 인스파이어 아레나에서 개최되고 비욘드 라이브 및 위버스에서 생중계되는 팬미팅 'EXO'verse'(엑소버스)를 통해 무대도 최초로 감상 가능하다.
엑소는 그동안 발표한 4장의 겨울 스페셜 앨범으로 '12월의 기적', 'Sing For You'(싱 포 유), 'For Life'(포 라이프), 'Universe'(유니버스) 등 다채로운 윈터송을 선보여 많은 사랑을 받았으며, 그 중 'K팝 대표 캐럴'로 자리매김한 '첫 눈'이 올해도 음원 차트를 역주행해 상위권에 안착한 만큼, 엑소만의 포근한 겨울 감성을 담아낸 신곡 'I'm Home' 역시 높은 관심이 기대된다.