'아바타3' 제임스 카메론 감독 "'아바타' 시리즈 중 가장 감정적인 이…

'아바타3' 제임스 카메론 감독 "'아바타' 시리즈 중 가장 감정적인 이야기"

기사입력 2025-12-12 11:17


사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아

[스포츠조선 조지영 기자] 제임스 카메론 감독이 "'아바타' 시리즈 중 3편이 가장 감정적이라는 호평 듣고 있다"고 말했다.

12일 오전 유튜브 채널을 통해 판타지 어드벤처 액션 영화 '아바타: 불과 재'(이하 '아바타3', 제임스 카메론 감독) 화상 기자 간담회가 진행됐다. 이날 기자 간담회에는 연출을 맡은 제임스 카메론 감독이 참석했다.

제임스 카메론 감독은 "모든 장면에 공을 들였다. 3000여명이 넘는 제작진이 이 영화에 영혼을 쏟았다. 실사 영화와 애니메이션 영화와 다르다. 이번에 새롭게 만나는 부족도 있고 상인들도 있다. 환상적이고 매력적이며 무섭기도 하다. 새롭게 소개하는 바랑 캐릭터도 사람들을 매료시켰다는 호평을 얻고 있다. 무엇보다 내 목표는 설리 가족의 이야기를 푸는 것이었다. 지난 시리즈에서 장남을 잃고 남은 가족이 슬픔을 헤쳐나가는 과정을 담았다. '아바타' 시리즈 중 이번 작품이 가장 감정적이라는 평가를 받고 있다. 그게 우리가 목표했던 것이다. 첫 번째는 환상의 세계, 두 번째는 가족의 이야기다. 이번 세 번째는 완결형이라고 볼 수 있다. 내가 만든 캐릭터의 도전, 어려움, 아픔을 모두 드러내면서 이야기 안에서 완결되는 것을 목표로 했다"고 밝혔다.

'아바타: 불과 재'는 제이크와 네이티리의 첫째 아들 네테이얌의 죽음 이후 슬픔에 빠진 설리 가족 앞에 바랑이 이끄는 재의 부족이 등장하며 불과 재로 뒤덮인 판도라에서 펼쳐지는 더욱 거대한 위기를 담은 이야기를 그린 작품이다. 샘 워싱턴, 조 샐다나, 시고니 위버, 스티븐 랭, 케이트 윈슬렛 등이 출연했고 전편에 이어 제임스 카메론 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 17일 한국에서 전 세계 최초 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.