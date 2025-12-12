맹승지, '인중 리프팅' 후 확 달라진 얼굴 "드라마틱해, 미쳤다"
[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 출신 맹승지가 시술 후 달라진 얼굴에 감탄했다.
맹승지는 "한 끗 차이로 예뻐지는 시술을 받고 왔다. 바로 귀 필러와 인중 리프팅을 받았다"며 "시술 직후 부터 만족 스러웠으나, 혹시 몰라 일상생활 해보고 올리는거다"라며 영상을 올렸다.
영상에는 맹승지가 인중을 짧아 보이게 만드는 시술과 귀에 필러를 주입해 모양을 보완하거나 볼륨을 채우는 미용 시술을 받은 후기가 담겨있다.
맹승지는 수술 후 확 달라진 자신의 모습을 거울로 확인하며 탄성을 질러 눈길을 끌었다.
의사 앞에서 맹승지는 "너무 신기하다. 생각보다 드라마틱해서 웃음이 난다. 너무 예쁘다. 미쳤다. 추구미 완성됐다"며 매우 만족스러워했다.
한편, 맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔 후 다양한 예능 프로그램을 통해 인기를 얻었다. 최근에는 연극 배우로 변신해 활동을 이어가고 있다.
