맹승지, '인중 리프팅' 후 확 달라진 얼굴 "드라마틱해, 미쳤다"

기사입력 2025-12-12 13:07


맹승지, '인중 리프팅' 후 확 달라진 얼굴 "드라마틱해, 미쳤다"

[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 출신 맹승지가 시술 후 달라진 얼굴에 감탄했다.

맹승지는 "한 끗 차이로 예뻐지는 시술을 받고 왔다. 바로 귀 필러와 인중 리프팅을 받았다"며 "시술 직후 부터 만족 스러웠으나, 혹시 몰라 일상생활 해보고 올리는거다"라며 영상을 올렸다.

영상에는 맹승지가 인중을 짧아 보이게 만드는 시술과 귀에 필러를 주입해 모양을 보완하거나 볼륨을 채우는 미용 시술을 받은 후기가 담겨있다.


맹승지, '인중 리프팅' 후 확 달라진 얼굴 "드라마틱해, 미쳤다"
맹승지는 수술 후 확 달라진 자신의 모습을 거울로 확인하며 탄성을 질러 눈길을 끌었다.

의사 앞에서 맹승지는 "너무 신기하다. 생각보다 드라마틱해서 웃음이 난다. 너무 예쁘다. 미쳤다. 추구미 완성됐다"며 매우 만족스러워했다.

한편, 맹승지는 2013년 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔 후 다양한 예능 프로그램을 통해 인기를 얻었다. 최근에는 연극 배우로 변신해 활동을 이어가고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'박지윤과 파경' 최동석, 홀로살이 중 대참사 "알몸 상태로 쓰러져..디스크로 병원行"

2.

"E컵? 본 적 없어" 이이경 사생활 의혹 폭로자, DM 추가 공개

3.

이시언, 시세차익 9억 대박 "청약 당첨 집 팔고 25억 한강뷰 자가 거주"

4.

'51세 돌싱' 서장훈, 재혼 언급에 스튜디오 술렁 "자녀 보고 싶나봐" ('미우새')

5.

'블랙핑크 지수' 친언니, 전직 승무원다운 단아한 미모..'군포 한효주' 인증

연예 많이본뉴스
1.

'박지윤과 파경' 최동석, 홀로살이 중 대참사 "알몸 상태로 쓰러져..디스크로 병원行"

2.

"E컵? 본 적 없어" 이이경 사생활 의혹 폭로자, DM 추가 공개

3.

이시언, 시세차익 9억 대박 "청약 당첨 집 팔고 25억 한강뷰 자가 거주"

4.

'51세 돌싱' 서장훈, 재혼 언급에 스튜디오 술렁 "자녀 보고 싶나봐" ('미우새')

5.

'블랙핑크 지수' 친언니, 전직 승무원다운 단아한 미모..'군포 한효주' 인증

스포츠 많이본뉴스
1.

역대급 희소식! "대한민국 월드컵 A조 1위로 올라간다"…멕시코는 부진 예상 "조 2~3위 유력"

2.

최강자 다 떠났는데 216K 공동 다승왕 1명이 남았다. 내년 KBO리그 얼마나 폭격할까

3.

美매체 소신 발언, 손흥민 초비상, 이 문제 터지면 우승불가..."감독 영역 불안"→플레이오프 진출 경험 無

4.

뉴욕팬들 대충격! '북극곰' 포기한 메츠, "나이가 많잖아" 오퍼도 안했다고? BAL 5년-2283억 공식 발표

5.

'우승 주역' 日한신 투수코치가 롯데에 온다고? 가네무라 투수 총괄 영입…젊은피 육성 전문가 [공식발표]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.