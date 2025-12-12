신승호x한지은 '온리 갓 노우즈 에브리띵', 오늘(12일) 넷플릭스 상륙…

[스포츠조선 정빛 기자] 여름 극장가를 파고든 미스터리 추적 스릴러가 겨울 안방으로 무대를 옮겼다.
신승호, 한지은, 박명훈, 전소민 주연의 영화 '온리 갓 노우즈 에브리띵(Only God Knows Everything)'이 오늘(12일) 넷플릭스를 통해 공개되며 첫날부터 화제를 모으고 있다.
올여름 극장가에서 입소문을 탔던 작품이 글로벌 플랫폼을 통해 다시 한 번 시청자들의 마음을 훔칠 것으로 기대된다.
'온리 갓 노우즈 에브리띵'은 사제 서품을 받은 신부 정도운(신승호)이 실종된 어머니의 죽음과 얽힌 고해성사를 듣게 되면서, 신앙과 복수 사이의 딜레마 속에서 감춰진 진실을 추적하는 미스터리 스릴러다. 고해성사라는 종교적 장치를 서사의 중심에 놓고, 인간의 신념과 욕망을 집요하게 파고드는 전개로 관객들에게 강한 인상을 남겼다.
신승호는 갓 사제가 된 인물의 혼란과 분노를 절제된 연기로 그려내며 또 한 번 존재감을 입증했다. 한지은은 강력계 형사 윤주영 역으로 냉철함과 내면의 상처를 동시에 담아냈고, 박명훈은 기괴하고 폭력적인 무당 심광운으로 섬뜩한 몰입감을 선사했다. 전소민 역시 사이비 종교에 빠진 백수연 역을 통해 지금껏 보지 못한 광기 어린 얼굴을 드러내며 극의 긴장감을 끌어올렸다.
극장 개봉 당시 배우들의 열연과 밀도 높은 스토리로 호평을 받은 만큼, 넷플릭스 공개 이후에도 반응은 빠르게 확산되는 분위기다. 여름엔 극장에서, 겨울엔 안방에서 다시 한 번 관객과 만나는 '온리 갓 노우즈 에브리띵'이 글로벌 시청자들 사이에서 어떤 호평을 얻을지 주목된다.