[인터뷰②] '자백의 대가' 전도연 "김고은, 10년 전에 쉽지 않았을 …

전도연은 12일 오후 서울 종로구의 한 카페에서 스포츠조선과 만나 넷플릭스 오리지널 시리즈 '자백의 대가'(권종관 극본, 이정효 연출)의 인터뷰에 임했다. 전도연은 김고은과의 10년 만의 호흡에 대해 "제가 이제는 잘하고 못하고를 이야기할 수 있는 부분도 아니고 그냥 그건 제가 선배로서가 아니고 시청자이기도 하잖나. 그런 면에서 봤을 때 김고은 씨가 잘했다는 생각을 했고, 그렇게 생각한 이유는 모은이가 극중에서 어떤 상황에 의해 감정 거세를 당한 인물이었고, 톤을 잡기가 가장 어렵고, 톤앤 매너를 지키고 가는 게 쉬운 일이 아니고, 감정적으로 폭발하면 쉽게 넘어갈 수 있는데 마치 감정이 거세당한 것처럼 톤을 지키다 보면, 배우의 호흡에 말리거나 호흡을 따라가기도 할 수 있다. 순간의 캐릭터를 잠깐 벗어나거나 그럴 수 있는데, 김고은은 그런 부분을 모은으로서 잘 지키고 가는데 쉽지 않음을 알기에 그런 부분이 감동적이었고 잘했다고 이야기를 해준 것 같다. '너 연기 참 잘했어, 못했어'가 아니라 그 부분이 쉽지 않은 것을 알아서 해준 것 같다"고 말했다.
이어 전도연은 "10년 전의 김고은과는 너무 다르다. 너무 크고 눈부시게 성장한 것 같다. 저도 사실 같이 아직 현역에 있는 배우기에 잘 컸고 성장했다고 하기에는 섣부른 말이기는 하지만, 그때 김고은은 어렸었고, '협녀'에서 그 선배들 사이에서 주인공으로서 할 일이 컸기에 힘들어했고, '잘하고 있다'는 말 한 마디가 필요했던 것 같다. 제가 그렇게 신이 많지 않고, 부딪히는 장면이 많지 않아서 다 지켜볼 수는 없었지만, 감독님도 그 당시에 큰 작품을 처음 해보셔서 여유가 없이 상황에 급급했던 것 같고, 그래서 고은이가 힘들어했던 것 같다. 잘하고 있다는 한 마디가 필요했던 거지 그슌도 다른 게 부족하지는 않았다"고 했다.
전도연은 또 "칭찬에 인색하지는 않지만, 선배라고 하더라도 저는 같은 현장에 있고 연기를 하는 사람으로서 현장에서 선후배는 없는 거잖나. 제가 뭐라고 이야기할 수 있는 부분이 없는 것 같다. 상대가 저한테 물어보면 이야기는 해줄 수 있지만, 제가 이야기할 수 없는 부분이고, 그리고 조금 제가 성격이 소심하고 내성적이라서 이렇게 말을 많이 하거나 그러지 못해서 만약에 말을 한다면, 제가 진짜 생각한 이야기만 해서 그런 것 같다"며 웃었다.
'자백의 대가'는 남편을 죽인 용의자로 몰린 '윤수'와 마녀로 불리는 의문의 인물 '모은', 비밀 많은 두 사람 사이에서 벌어지는 일을 그린 미스터리 스릴러 드라마. 5일 공개 이후 2,200,000 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)를 기록, 글로벌 TOP 10 시리즈(비영어) 부문 2위에 등극했다. 또한 대한민국을 포함해, 인도네시아, 싱가포르, 태국 등 총 9개 국가에서 TOP 10 리스트에 올랐다. 전도연은 남편을 죽인 용의자로 몰린 여자 윤수를 연기했다.