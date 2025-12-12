이은결, 故 전유성 장례식 운구 맡은 이유 "마술계 후원, 꿈 키워준 멘…

이은결, 故 전유성 장례식 운구 맡은 이유 "마술계 후원, 꿈 키워준 멘토"(같이삽시다)

기사입력 2025-12-12 16:17


이은결, 故 전유성 장례식 운구 맡은 이유 "마술계 후원, 꿈 키워준 멘토"

[스포츠조선 김소희 기자] 마술사 이은결이 전유성의 운구를 맡은 사연을 공개한다

이은결의 환상적인 쇼쇼쇼

일루셔니스트 이은결이 사공주를 위한 특별 공연을 연다. 중학생 때 마술을 시작해 30년 차 베테랑인 그는 유려한 손기술과 무대 장악력으로 마술 신드롬을 일으킨 장본인이다. 이은결은 화려한 쇼로 사공주를 압도하는가 하면 스카프 한 장으로 한 사람의 인생을 표현한 감동적인 공연을 펼친다. 하지만 예측불허 관객인 사공주를 만나 그의 수난 시대가 시작된다. 사공주는 쇼 중간에 트릭에 대한 대토론을 펼치는가 하면 특히 박원숙은 "(공연용) 스카프는 자주 세탁하나요?"와 같은 예상 밖의 질문을 던져 그를 당황하게 한다. 또한 그녀는 이은결의 파트너로 마술에 도전하지만, 막상 공연이 펼쳐지자 깜짝 놀라 도망가며 반전 웃음을 준다.


다재다능 이은결 매력 탐구

무대 위 카리스마 있는 모습과 달리 내향적인 성격을 가진 이은결은 현재까지도 무대공포증이 있다고 털어놓는다. 박원숙과 황석정 역시 연예계에 잔뼈가 굵어도 늘 무대에 서는 건 떨린다며 공감한다. 코미디 쇼 <폭소클럽>을 통해 대중에게 이름을 알린 이은결은 사실 어릴 적 꿈이 코미디언이었다고 밝히며 반전 유머 감각을 뽐낸다. 한편, 세계 무대에서 실력을 인정받으며 '마술계의 오스카상'도 수상한 그는 한국, 중국, 일본 3국의 관객 반응 차이를 공개해 관심을 모은다.


故 전유성과 이은결의 인연

이은결은 한때는 확고한 딩크족이었지만, 현재는 4살 아들의 순수함에 푹 빠져 '아들 바보'가 된 일상을 공개한다. 또한, 최근 화제의 뮤지컬 <사랑의 하츄핑>의 총연출을 맡으며 전국 아이들의 마음까지 사로잡았다고 밝힌다.

한편, 이은결과 故 전유성의 특별한 인연이 밝혀진다. 故 전유성은 생전 개그계를 넘어 마술계까지 후원하며 이은결의 꿈을 키워준 멘토 같은 존재였다. 이은결은 故 전유성과 네팔을 방문했던 특별한 일화와 장례식 당시 직접 운구를 맡게 된 사연을 공개한다.

이은결이 선물한 환상적인 하루는 12월 15일 월요일 저녁 8시 30분, KBS2 <박원숙의 같이 삽시다>에서 확인할 수 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.

