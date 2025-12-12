'최현석 딸' 최연수, 결혼 3개월 만 초고속 임신 "예쁘게 봐주세요"
[스포츠조선 김소희 기자] 최현석 셰프의 딸이자 모델 겸 인플루언서 최연수가 결혼 3개월 만에 임신 소식을 전했다.
최연수는 12일 자신의 계정에 "그렇게 됐습니다. 벌써부터 주변 이모들의 이쁨을 많이 받고 있답니다. 예쁘게 봐주시면 감사드리겠습니다"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.
공개된 사진에는 최연수가 태아 초음파 사진을 들고 남편 딕펑스 김태현, 반려견과 함께 찍은 네 컷이 담겼다.
게시물을 본 지인들의 축하도 이어졌다. 배우 겸 모델 심소영은 "허니문 베이비 축하해"라며 두 사람의 임신이 결혼 직후 이뤄진 '허니문 베이비'임을 언급했다.
한편 최현석 셰프의 장녀인 최연수는 지난 9월 딕펑스 멤버 김태현과 결혼식을 올렸다. 두 사람은 12살 나이를 극복하고 5년 열애 끝에 부부가 됐다.
김태현은 2010년 밴드 딕펑스의 EP앨범 '딕펑스 1st'로 데뷔했다. 이후 2012년 Mnet '슈퍼스타K' 시즌4에 출연해 준우승을 거두며 이름을 알렸다. 2016년에는 솔로 앨범 '본 어게인'을 발매해 솔로 가수로도 활약했다.
최현석 셰프의 장녀인 최연수는 2017년 슈퍼모델 선발대회로 데뷔했다. 2018년에는 Mnet 프로듀스48'에 출연해 화제가 됐으며, 웹드라마 '돈라이 라희'에 출연하며 배우로도 활동 중이다.
