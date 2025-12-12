'100억 CEO' 송은이, 직원에 정색하고 분노…결국 눈물바다 "왜 이…

'100억 CEO' 송은이, 직원에 정색하고 분노…결국 눈물바다 "왜 이런 걸 해"
[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 송은이가 깜짝 카메라로 직원을 울렸다.
11일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 '무계획 여행이라도 이건 좀 아니지 않니? 결국 폭발한 송은이?!'라는 제목의 영상이 게재됐다.
MBTI 'P'인 직원들을 따라 얼떨결에 캐나다 토론토 여행을 하게 된 송은이. 송은이를 CN타워에 데려간 직원들은 "저희가 계획을 세워봤는데 토론토를 가장 멋있게 볼 수 있는 뷰를 선물해주고 싶어서 특별 이벤트를 준비했다"고 밝혔다.
이에 송은이는 "만약에 너희가 토론토에 왔는데 CN타워가 포함이 안 되어있으면 가만 안 두려 했다. 여기는 꼭 가야 하는 곳"이라며 기대했다.
하지만 입장 전 사인을 해야 한다는 말에 의아해한 송은이. 직원들이 준비한 이벤트는 토론토의 전경을 바로 발 밑에서 볼 수 있는 '엣지 워크'였다. 송은이는 "나 안 하고 싶다. 그렇게 좋으면 네가 해라"라며 이제 나이 들어서 저런 거 하고 싶지 않다. 이제 이럴 나이가 아니다. 왜 이런 걸 예약했냐"며 불만을 터뜨렸다.
그러나 결국 수트를 갈아입은 송은이. 365m 엣지워크에 온 송은이는 두려움에 어쩔 줄 몰라했다. 겨우 난간에 서며 가이드가 준 미션을 해낸 송은이. 무서움이 가라앉자 송은이는 점점 재미를 느꼈다.
1층으로 내려온 송은이에 직원은 "어떠셨냐"고 물었지만 송은이는 직원에게 눈길도 주지 않고 "나중에 얘기하자"고 싸늘하게 말했다. 송은이의 갑작스러운 반응에 모두가 놀란 가운데, 직원들은 송은이의 눈치를 살피며 안절부절했다.
한숨을 쉬며 옷을 갈아입고 나온 송은이는 여전히 기분이 가라앉은 모습. 송은이는 "나 화장실 가야 한다. 오줌 쌌다"고 말했고 심각한 분위기에 직원은 그대로 굳어버렸다.
화장실에 가는 척하던 송은이는 "서프라이즈"라며 직원들을 놀라게 했다. 이는 송은이가 순간적으로 기획한 깜짝 카메라. 송은이는 "나 너무 재밌었다"고 했지만 놀란 직원은 눈물까지 흘렸다.
송은이는 "너만 서프라이즈 하냐. 나도 서프라이즈한다"며 "내가 했던 액티비티 중에서 세 손가락 안에 꼽는 거 같다"며 만족했다.
