김민종, '천만감독' 윤제균→ '깐느박' 박찬욱도 못살린 흥행…"아픈 기억 꺼내놓으니 마음 편안해"(인생이 영화)[SC리뷰]

기사입력 2025-12-14 11:37


김민종, '천만감독' 윤제균→ '깐느박' 박찬욱도 못살린 흥행…"아픈 기…

[스포츠조선 고재완 기자] 김민종이 박찬욱, 윤제균 감독 등 거장들과 함께했던 과거를 회상했다.

13일 방송된 KBS 1TV '인생이 영화'가 배우 김민종, 예지원의 영화 인생과 신작 '피렌체'를 둘러싼 흥미진진한 비하인드를 풀어놓으며 뜨거운 화제를 모았다.

김민종은 "1988년 데뷔 이후 이렇게 영화 얘기로 초대받으니 감동스럽다"고 말하며 깊은 감회를 전하며 20년 간의 간절한 기다림, 그리고 다시 선택한 작품 '피렌체'에 대한 믿음을 드러냈다.

20년 만에 스크린에 복귀한 김민종은 "촬영 감독님이 거장이라, 그분의 카메라에 담길 내 모습이 궁금했다"고 작품 선택의 이유를 밝히며 노개런티로 참여한 이유에 대해 "조금이라도 영화에 도움이 되길 바랐다"라는 진심을 전했다.

영화 평론가 라이너는 "기차 안에서 긴 머리, 콧수염을 한 김민종의 모습에서 20년의 세월이 응축된 깊이를 봤다"고 했다. 이에 예지원은 "성숙한 와인 같다"며 김민종의 원숙해진 연기에 대해 칭찬을 덧붙이자 거의없다는 "예지원 누님은 여전히 샴페인이시다. 터지면 거품이 확 솟는다"고 해 미소를 불러왔다.

이탈리아 촬영 도중 벌어진 기적 같은 에피소드도 공개됐다. 예지원은 "촬영 마지막 날 비가 억수같이 와서 촬영이 어려웠는데 김민종 선배님이 비가 오지 말라고 기도를 하니 진짜 비가 멈췄다"라는 놀라운 일화를 전했다.

이처럼 "하늘이 도운 작품"이었던 '피렌체'는 미국 글로벌 스테이지 할리우드 필름 페스티벌에서 작품상, 감독상, 각본상 3관왕을 차지하는 또 다른 기적으로 이어졌고 예지원은 "한국 최초 진출이라 영광이었다"고 했다.

방송 후반부에서는 80년대부터 2000년대까지 이어진 두 배우의 화려한 필모그래피가 차례로 소환됐다. 김민종은 '행복은 성적순이 아니잖아요', '귀천도'의 흥행 성공과 OST '비천도애'의 인기를 회상했다. 이어 박찬욱 감독의 '3인조', 윤제균 감독의 '낭만자객'에 숨겨진 비화와 연이은 흥행 실패 이후 사실상 스크린에서 멀어졌던 시간까지 김민종의 스크린 연대기가 펼쳐졌다.


또 데뷔작 '첫사랑'부터 박찬욱 감독이 각본에 참여한 '아나키스트' 그리고 홍상수 감독의 '생활의 발견' 등 즉흥적인 연출, 무용 장면, 샹송까지 모두 흡수해낸 예지원의 독보적인 존재감은 "'생활의 발견'은 '예지원의 발견'", "변종이라 할 만큼 예측 불가의 매력"이라는 평가로 요약됐다.

방송 말미 예지원은 "어려운 영화 이야기만 할 줄 알았는데 수다 같아서 너무 좋았다. 또 나오고 싶다"라 했고 김민종 역시 "시간이 너무 훅 지나갔다", "아픈 기억을 꺼내놓으니 마음이 편안해졌다"고 털어놓았다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

교통사고 사망 오보..故 강두리, 자택서 숨진 채 발견 ‘벌써 10주기’

2.

손태영, 건강 악화 고백하더니 "유튜브 못할 수도, 카메라 못 들어" 충격 고백

3.

'도경완♥' 45세 장윤정, '달라진 눈 크기'에 입 열었다..물오른 미모

4.

손미나, 아르헨티나서 죽을 뻔했다 "경찰도 무서워하는 우범지대 가"

5.

'재벌2세 이필립♥' 박현선, 육아 도우미 못 구해 쩔쩔 "아이 셋 집이라 외면"

연예 많이본뉴스
1.

교통사고 사망 오보..故 강두리, 자택서 숨진 채 발견 ‘벌써 10주기’

2.

손태영, 건강 악화 고백하더니 "유튜브 못할 수도, 카메라 못 들어" 충격 고백

3.

'도경완♥' 45세 장윤정, '달라진 눈 크기'에 입 열었다..물오른 미모

4.

손미나, 아르헨티나서 죽을 뻔했다 "경찰도 무서워하는 우범지대 가"

5.

'재벌2세 이필립♥' 박현선, 육아 도우미 못 구해 쩔쩔 "아이 셋 집이라 외면"

스포츠 많이본뉴스
1.

"홍명보호 희소식!"→"조 1위 경쟁 멕시코 포함" 월드컵 '층격 탈락' 조심해야 할 나라 TOP5, 상상 못 한 1위 공개..."브라질도 비상"

2.

'이럴 수가' 손흥민 또 '1위' 직전에 좌절, MLS '오피셜' 공식발표 "최고의 영입 쏘니 아니다"..."겨울에 왔다면 1위였을 것"

3.

열흘이 만들어낸 인생 반등…"내년에는 쭉쭉 치고 가겠습니다" [인터뷰]

4.

'대충격' 한 경기만 더 지면 바로 '경질', '오피셜' 공식발표 임박...'벼랑 끝 위기' 알론소, 대체 후보 이름까지 나왔다[속보]

5.

"아! '황소 모드' 황희찬 일대일 찬스+2호골 아깝다!" 아스널전 선발→80분 활약…불운한 울버햄튼, '더블 자책골'로 아스널에 1-2 패, 9연패 늪[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.