김민종, '천만감독' 윤제균→ '깐느박' 박찬욱도 못살린 흥행…"아픈 기…

[스포츠조선 고재완 기자] 김민종이 박찬욱, 윤제균 감독 등 거장들과 함께했던 과거를 회상했다.
20년 만에 스크린에 복귀한 김민종은 "촬영 감독님이 거장이라, 그분의 카메라에 담길 내 모습이 궁금했다"고 작품 선택의 이유를 밝히며 노개런티로 참여한 이유에 대해 "조금이라도 영화에 도움이 되길 바랐다"라는 진심을 전했다.
이처럼 "하늘이 도운 작품"이었던 '피렌체'는 미국 글로벌 스테이지 할리우드 필름 페스티벌에서 작품상, 감독상, 각본상 3관왕을 차지하는 또 다른 기적으로 이어졌고 예지원은 "한국 최초 진출이라 영광이었다"고 했다.
방송 후반부에서는 80년대부터 2000년대까지 이어진 두 배우의 화려한 필모그래피가 차례로 소환됐다. 김민종은 '행복은 성적순이 아니잖아요', '귀천도'의 흥행 성공과 OST '비천도애'의 인기를 회상했다. 이어 박찬욱 감독의 '3인조', 윤제균 감독의 '낭만자객'에 숨겨진 비화와 연이은 흥행 실패 이후 사실상 스크린에서 멀어졌던 시간까지 김민종의 스크린 연대기가 펼쳐졌다.
또 데뷔작 '첫사랑'부터 박찬욱 감독이 각본에 참여한 '아나키스트' 그리고 홍상수 감독의 '생활의 발견' 등 즉흥적인 연출, 무용 장면, 샹송까지 모두 흡수해낸 예지원의 독보적인 존재감은 "'생활의 발견'은 '예지원의 발견'", "변종이라 할 만큼 예측 불가의 매력"이라는 평가로 요약됐다.
방송 말미 예지원은 "어려운 영화 이야기만 할 줄 알았는데 수다 같아서 너무 좋았다. 또 나오고 싶다"라 했고 김민종 역시 "시간이 너무 훅 지나갔다", "아픈 기억을 꺼내놓으니 마음이 편안해졌다"고 털어놓았다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com