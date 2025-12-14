김민아, '알코올 중독' 경고 받았는데...또 '소주 7병'

|
[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 김민아가 변함없는 소주 사랑을 보였다.
병 앞에는 부침개로 보이는 안주가 놓여 있고, 뒤편 냉장고에는 각종 주류가 진열돼 있어 술자리 분위기를 짐작하게 한다.
앞서 김민아는 지난 2023년 방송된 채널A '나는 몸신이다 시즌2'에 출연해 "건강에 안 좋은 건 알지만 술 다이어트를 한다. 몸을 쪼그라트리는데는 그만한게 없다"라며 알코올 다이어트를 언급했다.
이에 강호동은 "최근에 신제품 나왔지 않냐"라고 물었고, 김민아 역시 전문의들에게 "일반 소주랑 다른 술을 먹는 것에 비해 제로슈거 소주를 먹는게 더 나은 거냐"라고 물었다.
이에 전문의는 "정답은 엑스다"라고 단호하게 이야기했고, 김민아는 "그럼 일반 소주가 나아요?"라고 다시 물어 전문의를 당황케 만들었다.
전문의는 "둘다 안좋다"라며 "제가 봤을 때 술 먹고 다이어트가 돼서 살이 빠지신 분들은 알코올 중독이다"라고 이야기해 김민아를 당황케 만들었다.
전문의는 "당분보다 알코올이 다이어트에 영향을 주는 거다. 원래 들어가는 당분이 적은 소주. 저칼로리 소주도 칼로리 차이가 엄청 나지는 않다. 실제로 일반 소주 한병 당 350~400 칼로리 정도 된다. 그에 대비 제로슈거 소주는 300~330 칼로리다"라고 했다.
전문의는 "다이어트 측면에서 유리한 면이 있겠지만 도수가 낮아지면 더 많이 마시지 않겠나. 또 제로라는 말 때문에 심리적으로도 더 많이 먹어도 된다고 생각한다"고 설명했다.
강호동은 "건강에도 안 좋고 살도 안 빠진다. 소주 다이어트 절대 하지 마라"라고 소주 다이어트를 고민하는 다이어터들에게 경고했다.
