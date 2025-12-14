윤민수, '감정과잉無' 엄마 앞에선 박자만 맞췄다…"소울 DNA 여기서 나왔네, 완벽한 콜라보"(불후)[SC리뷰]

기사입력 2025-12-14 12:11


윤민수, '감정과잉無' 엄마 앞에선 박자만 맞췄다…"소울 DNA 여기서 …

[스포츠조선 고재완 기자] 잔나비가 제3의 멤버로 불리는 최정훈의 형 최정준과 함께 부른 '서시'로 KBS2 '불후의 명곡' 최종 우승의 영광을 누렸다.

지난 13일 방송된 735회 '불후의 명곡'(연출 김형석 최승범/이하 '불후')은 '2025 송년특집 패밀리 보컬 대전'으로 박남정&STAYC 시은 부녀, 우디&김상수 형제, 윤민수&김경자 모자, 간미연&황바울 부부, 잔나비&최정준 형제 등 총 5팀이 출격해 뜨거운 가족애와 남다른 끼를 발산했다.

가장 먼저 호명된 박남정&STAYC 시은 부녀는 정국의 '3D'와 박남정의 '비에 스친 날들'을 연이어 재해석했다. 박남정은 현역 못지않은 퍼포먼스로 정국의 곡을 트렌디하게 해석했고, 시은은 아버지의 무대를 감각적 보컬로 선보이며 안정적인 듀엣을 이끌었다. 스타 아버지와 딸이 처음으로 합동 무대를 꾸미는 꿈의 순간이 '불후'를 통해 완성됐다.

두 번째 무대의 주인공은 우디&김상수 형제로, 싸이의 '아버지'를 선곡해 묵직한 감동을 전했다. 5년 전 세상을 떠난 아버지에게 헌정한 이 무대는 우디와 김상수의 소울풀한 보컬과 절제된 감정 표현으로 더욱 가슴을 울렸다. 형제의 묵직한 랩과 보컬이 어우러져 높은 완성도를 자랑했다. 끝으로 "아버지, 엄마 걱정은 마요"라는 두 아들의 멘트와 객석에서 이를 지켜보던 어머니의 눈빛이 이 무대의 감정선을 완성했다. 우디&김상수 형제가 398의 득표로 1승에 성공했다.

윤민수&김경자 모자가 세 번째로 무대에 올라 장민호의 '내 이름 아시죠'로 모자 DNA를 증명했다. 어머니 김경자는 목소리만으로 명곡판정단을 압도해 놀라움을 자아냈다. 김경자는 화려한 기교 없이 담백한 목소리와 단단한 감성으로 곡의 서사를 오롯이 전했다. 윤민수 역시 명불허전의 소울 가창력을 발산했다. 모자의 목소리가 합쳐지며 DNA 소울 보컬이 무대 위에 고스란히 펼쳐졌고, 411표를 얻어 우디&김상수 형제의 2승을 저지하며 1승했다.

네 번째 무대를 밟은 간미연&황바울 부부가 이상우의 '그녀를 만나는 곳 100m 전'을 선곡, 부부만이 표현할 수 있는 달콤함과 여유를 무대에 담았다. 두 사람 모두 뮤지컬 배우로 활동하고 있는 만큼 사랑스러운 연출로 무대의 완성도를 높였다. 간미연과 황바울은 환상적인 보컬 하모니를 비롯해 미소를 자아내는 퍼포먼스로 풍성한 즐거움을 선사했다. 무대 말미 "여보, 나 용돈 좀 올려줘"라는 황바울의 외침이 폭소를 유발하기도 했다. 윤민수&김경자 모자가 2승에 성공했다.

마지막 무대는 잔나비&최정준 형제가 부르는 신성우의 '서시'로 채워졌다. 잔나비는 제3의 비공식 멤버로 불리는 최정준과 '삼나비'를 결성해 의미를 더했다. 난생처음 첫 무대에 오른 최정준의 떨림이 풋풋하고 신선한 매력을 더했다. 무대는 두 형제가 쌓아온 시간들이 펼쳐지며 스토리를 단단하게 채웠다. 최정훈만의 감성 가득한 보컬과 최정준의 수준급 가창력, 김도형의 기타가 만들어낸 하모니가 감동을 선사했다.

이날 최종 우승의 주인공은 잔나비&최정준 팀이었다. 435표의 압도적인 성적을 낸 잔나비&최정준 형제는 뜨거운 형제애를 뽐내며 패밀리 보컬 대전의 왕좌에 올랐다.


한편, 이번 '2025 송년특집-패밀리 보컬 대전' 특집은 각기 다른 구성의 가족들이 음악과 무대를 매개로 잊지 못할 추억을 만들고 새로운 감동을 만들어내며 풍성한 즐거움을 줬다. 피와 사랑으로 연결된 목소리, 함께한 시간이 만든 호흡은 어떤 가창 대결보다 깊고 단단했다는 평가다.

'불후의 명곡' 735회 방송 이후 각종 사회관계망서비스에서는 "오늘 너무 따뜻하고 아름다운 특집이다. 모든 팀 무대에 울컥함", ""박남정&박시은 부녀 진짜 그 아버지에 그 딸이네. 강력한 DNA 노래, 춤 만점이다", "우디&김상수 형제 눈물 한바가지 흘리고 간다. 형제 합 최고다. 아버지가 좋아하실 것", "윤민수&김경자 모자 어머니 노래하실 때 확 터짐. 아들이 박자 맞춰주는 모습 왜 이리 멋있어 보이는지. 완벽한 콜라보다", "간미연&황바울 부부 비주얼 부부인줄 알았더니 목소리 엄청 좋다. 무대 연출, 퍼포먼스 최고", "잔나비&최정준 형제 이렇게 아름다운 형제애라니. 소문으로만 듣던 최형제 노래방 애창곡을 다 듣네. 삼나비 감동 심하다" 등의 반응이 쏟아졌다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

교통사고 사망 오보..故 강두리, 자택서 숨진 채 발견 ‘벌써 10주기’

2.

함소원, 18세 연하 전남편과 동거 중 “왜 같이 사는지 저도 잘 모르겠다”

3.

양치승, '논란' 광장시장 직접갔다 "떡볶이 6개 1인분, 호구 됐나"

4.

YG·양현석 저격하던 송백경, 돌연 태도 변화…"비난 멈추겠다, 불편 드려 사과"

5.

'원조 얼굴없는 가수' 김상희, 버스 교통사고로 정체 들통…父 반대 무릅쓰고 가수 강행 사연(백투더뮤직)

연예 많이본뉴스
1.

교통사고 사망 오보..故 강두리, 자택서 숨진 채 발견 ‘벌써 10주기’

2.

함소원, 18세 연하 전남편과 동거 중 “왜 같이 사는지 저도 잘 모르겠다”

3.

양치승, '논란' 광장시장 직접갔다 "떡볶이 6개 1인분, 호구 됐나"

4.

YG·양현석 저격하던 송백경, 돌연 태도 변화…"비난 멈추겠다, 불편 드려 사과"

5.

'원조 얼굴없는 가수' 김상희, 버스 교통사고로 정체 들통…父 반대 무릅쓰고 가수 강행 사연(백투더뮤직)

스포츠 많이본뉴스
1.

'압도적 1위 유출' KIA, 롯데와 트레이드 한 수 되나…"언제든지 빈틈 나면 간다"

2.

'와' 김하성 평가 이정도였나, 애런 저지와 한솥밥? "더 저렴한 선택지다"

3.

"흥민이 형…" 끔찍한 절도 사건 발생, '웃음 가스 논란' 비수마 '공식입장'…"트라우마 생겼다, 팬들께 죄송"

4.

'분위기 심상치 않다' 미아 위기, FA 시장 왜 10일 넘게 멈췄나

5.

"2주 연속은 아니 아니 아니 되오" 극적 화해, 5G 연속 벤치! '1도움' 살라, 루니 넘은 최다 공격포인트…리버풀과 작별, BBC가 던진 물음표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.