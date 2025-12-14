샤이니 키, '주사이모' 딸 돌잔치 참석했다..명품 선물까지 "고마워 그…

샤이니 키, '주사이모' 딸 돌잔치 참석했다..명품 선물까지 "고마워 그저"
|사진=유튜브 채널 '가로세로연구소'
[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 박나래가 이른바 '주사 이모'로 불리는 여성으로부터 불법 의료 서비스를 받았다는 의혹이 제기된 가운데, 그룹 샤이니 키 역시 해당 인물과의 친분설이 제기되며 논란이 확산되고 있다.
최근 각종 온라인 커뮤니티에는 '주사 이모'로 알려진 A씨의 계정에 과거 게시됐던 것으로 추정되는 글과 사진이 연이어 올라왔다. 해당 게시물에는 키와의 친분을 암시하는 정황들이 담겨있어 시선을 사로잡는다.
내용에 따르면 A씨는 전달받은 샤이니 키의 앨범 사진과 함께 "퀵으로 날아온 키 앨범"이라는 글을 남겼다. A씨는 "서현 누가 왜 CD 줬다고 생각했지"라며 키가 전한 내용을 적은 뒤 "10년 넘었으니까 당연한 거니까 앨범 나오면 제일 먼저 가져왔으니 당연히 줬다고 생각한 거지"라고 답하는 모습을 보였다.
또한 '샤이니 (키)'로 저장된 인물이 A씨에게 "고마워 그저ㅠㅠ"라고 메시지를 보낸 뒤 고가의 명품 목걸이를 선물로 보낸 게시물도 공개해 눈길을 끌었다.
뿐만 아니라 유튜브 채널 가로세로연구소는 지난 12일 라이브 방송을 통해 '주사이모'가 딸 돌잔치에 키를 초대해 함께 찍은 사진을 공개하며 두 사람이 10년 넘게 인연을 맺어왔다고 밝혔다. 가세연은 "2015년 9월 촬영한 사진"이라며 "보통 친하지 않으면 주사이모의 딸 돌잔치에 월드스타가 갈 리 없다"고 주장했다.
논란이 커지자 A씨는 최근 자신의 SNS 게시물을 모두 삭제한 상태다.
|사진=온라인 커뮤니티
앞서 박나래가 이른바 '주사 이모'로 알려진 A씨로부터 수액 주사 처치 등 불법 의료 서비스 및 대리처방을 받았다는 추가 의혹이 제기돼 논란이 커졌다.
이후 A씨가 박나래 뿐만 아니라 키와도 친분이 있는 것 아니냐는 추측이 잇따랐다. A씨의 과거 SNS 게시물에서 키가 기르는 반려견으로 보이는 영상, 자택 방문을 암시하는 글이 발견됐기 때문이다.
그러나 이와 관련, 현재까지 소속사 SM엔터테인먼트와 키는 별다른 입장을 내놓지 않고 있다.
