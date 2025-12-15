신동엽, 15년째 공백 원빈 만났다 "실물 어마어마하게 잘생겨, 얼굴 주…

신동엽, 15년째 공백 원빈 만났다 "실물 어마어마하게 잘생겨, 얼굴 주먹만해"
[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 신동엽이 배우 원빈의 실물을 본 후기를 전했다.
15일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 배우 김성령, 하지원, 방송인 장영란이 게스트로 출연했다.
특히 이날 신동엽은 오프팅에서 최근 배우 원빈을 봤다며 목격담을 전해 눈길을 끌었다.
신동엽은 "나 얼마 전에 실제로 원빈 봤다"라고 말문을 열었다. 그는 "우연히 어떤 장소에서 원빈을 봤는데 어마어마하게 잘생겼다. 진짜 얼굴이 주먹만하다. 진짜 아직까지도 너무 잘생겼다"고 원빈의 실물에 대해 극찬했다.
이에 정호철은 "형님이 어떤 연예인을 봤다고 이렇게 자랑하는건 거의 처음 듣는 것 같다"고 놀라워했다.
한편 원빈은 배우 이나영과 2015년 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 원빈은 2010년 개봉한 영화 '아저씨' 이후 15년째 작품 공백을 이어가고 있다. 현재 광고 모델로만 활동 중이다.
