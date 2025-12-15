신동엽, 15년째 공백 원빈 만났다 "실물 어마어마하게 잘생겨, 얼굴 주먹만해"

최종수정 2025-12-15 21:11

신동엽, 15년째 공백 원빈 만났다 "실물 어마어마하게 잘생겨, 얼굴 주…
사진= '아정당' 제공

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 신동엽이 배우 원빈의 실물을 본 후기를 전했다.

15일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 배우 김성령, 하지원, 방송인 장영란이 게스트로 출연했다.

특히 이날 신동엽은 오프팅에서 최근 배우 원빈을 봤다며 목격담을 전해 눈길을 끌었다.


신동엽, 15년째 공백 원빈 만났다 "실물 어마어마하게 잘생겨, 얼굴 주…
신동엽은 "나 얼마 전에 실제로 원빈 봤다"라고 말문을 열었다. 그는 "우연히 어떤 장소에서 원빈을 봤는데 어마어마하게 잘생겼다. 진짜 얼굴이 주먹만하다. 진짜 아직까지도 너무 잘생겼다"고 원빈의 실물에 대해 극찬했다.

이에 정호철은 "형님이 어떤 연예인을 봤다고 이렇게 자랑하는건 거의 처음 듣는 것 같다"고 놀라워했다.

한편 원빈은 배우 이나영과 2015년 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 원빈은 2010년 개봉한 영화 '아저씨' 이후 15년째 작품 공백을 이어가고 있다. 현재 광고 모델로만 활동 중이다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"술에 의지한 父 원망" 박나래, 눈물로 고백한 가정사 재조명

2.

함소원, 전남편 진화와 살림 합쳤다..한지붕 이혼가정 "딸이 너무 걱정돼"(동치미)

3.

"숨지 말라"던 MC몽, 박나래·조세호 감쌌다 '빛삭'…논란만 키웠다[SC이슈]

4.

[공식]박나래 사건, 경찰이 나섰다…고소·고발만 6건, 수사 착수

5.

정재형, 박나래 ‘주사 이모’ 의혹 해명 후 첫 근황..표정이 달라졌다

연예 많이본뉴스
1.

"술에 의지한 父 원망" 박나래, 눈물로 고백한 가정사 재조명

2.

함소원, 전남편 진화와 살림 합쳤다..한지붕 이혼가정 "딸이 너무 걱정돼"(동치미)

3.

"숨지 말라"던 MC몽, 박나래·조세호 감쌌다 '빛삭'…논란만 키웠다[SC이슈]

4.

[공식]박나래 사건, 경찰이 나섰다…고소·고발만 6건, 수사 착수

5.

정재형, 박나래 ‘주사 이모’ 의혹 해명 후 첫 근황..표정이 달라졌다

스포츠 많이본뉴스
1.

송성문 이 정도였나! 'SS 안 되는 내야 백업' 인기 폭발 why? → "최소 5개팀 관심"

2.

'대충격' 김민재 자리 日에 강탈! 9개월만 선발 복귀…수비수 전부 돌아왔다→주전 경쟁 심화

3.

선수 인생 끝날 뻔! 아스널서 쫓겨난 日 선수 아약스행…무릎 수술 후 회복→일본 팬들 '안도의 한숨'

4.

"토마스 프랭크 전격 경질→클롭 감독 선임해", 토트넘 前 구단주 충격 주장..."1월에 부임하면 모두에게 이득"

5.

SK 나이츠, 서울시 교육청과 함께 재능기부 실시

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.