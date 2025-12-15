심진화, ♥김원효가 매년 선물한 샤넬백 자랑 "15년째..결혼기념일마다"

기사입력 2025-12-15 20:42


심진화, ♥김원효가 매년 선물한 샤넬백 자랑 "15년째..결혼기념일마다"

[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 심진화가 남편 김원효에게 15년간 선물 받은 명품백을 공개했다.

15일 '김숙티비' 채널에는 '코스트코 고인물의 찐템 추천과 먹방. 마당이 있는 진화네 집구경까지!'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에서 김숙은 심진화의 집을 처음 방문해 안방과 드레스룸을 둘러봤다. 심진화, 김원효 부부가 함께 사용하는 안방을 본 김숙은 "너무 포근해 보인다"며 부러움을 드러냈다.

이어 드레스룸으로 이동한 김숙은 드레스룸을 가득 채운 심진화의 화려한 의상과 소품에 놀라움을 감추지 못했다. 특히 김원효의 옷은 보이지 않고 오직 심진화의 옷만 가득한 모습에 "원효는 옷이 없냐"고 물어 웃음을 자아냈다.


심진화, ♥김원효가 매년 선물한 샤넬백 자랑 "15년째..결혼기념일마다"
특히 드레스룸 한쪽에는 심진화가 김원효에게 선물 받은 명품백이 진열돼 있어 눈길을 끌었다. 과거 심진화는 매년 결혼기념일마다 김원효에게 샤넬백을 선물 받는다고 밝힌 바 있다. 이에 김숙은 "기사도 났더라. 남편이 결혼기념일마다 샤넬백 사준다고 하던데 진짜 지키는 게 맞냐"고 물었고, 심진화는 15년간 받은 샤넬백을 자랑하며 이를 증명했다. 이를 본 김숙은 "결혼 진짜 잘한 거 같다. 제일 이상적인 부부인 것 같다"고 감탄했다.

한편 반려견 태풍이 방을 구경하던 김숙은 심진화, 김원효 부부의 웨딩 사진을 발견했다. 결혼 당시 48kg의 날씬한 몸매를 자랑하던 심진화의 모습에 김숙은 "김원효 씨 첫 번째 부인 아니냐"며 농담을 던졌다. 이어 다른 사진을 보고는 "50kg 나가는 두 번째 부인"이라며 "지금이 세 번째 부인이다"라고 말해 웃음을 안겼다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"술에 의지한 父 원망" 박나래, 눈물로 고백한 가정사 재조명

2.

함소원, 전남편 진화와 살림 합쳤다..한지붕 이혼가정 "딸이 너무 걱정돼"(동치미)

3.

"숨지 말라"던 MC몽, 박나래·조세호 감쌌다 '빛삭'…논란만 키웠다[SC이슈]

4.

[공식]박나래 사건, 경찰이 나섰다…고소·고발만 6건, 수사 착수

5.

정재형, 박나래 ‘주사 이모’ 의혹 해명 후 첫 근황..표정이 달라졌다

연예 많이본뉴스
1.

"술에 의지한 父 원망" 박나래, 눈물로 고백한 가정사 재조명

2.

함소원, 전남편 진화와 살림 합쳤다..한지붕 이혼가정 "딸이 너무 걱정돼"(동치미)

3.

"숨지 말라"던 MC몽, 박나래·조세호 감쌌다 '빛삭'…논란만 키웠다[SC이슈]

4.

[공식]박나래 사건, 경찰이 나섰다…고소·고발만 6건, 수사 착수

5.

정재형, 박나래 ‘주사 이모’ 의혹 해명 후 첫 근황..표정이 달라졌다

스포츠 많이본뉴스
1.

송성문 이 정도였나! 'SS 안 되는 내야 백업' 인기 폭발 why? → "최소 5개팀 관심"

2.

'대충격' 김민재 자리 日에 강탈! 9개월만 선발 복귀…수비수 전부 돌아왔다→주전 경쟁 심화

3.

선수 인생 끝날 뻔! 아스널서 쫓겨난 日 선수 아약스행…무릎 수술 후 회복→일본 팬들 '안도의 한숨'

4.

"토마스 프랭크 전격 경질→클롭 감독 선임해", 토트넘 前 구단주 충격 주장..."1월에 부임하면 모두에게 이득"

5.

SK 나이츠, 서울시 교육청과 함께 재능기부 실시

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.