김용만, 이경규에 "그런식으로 하면 주위에 남는 사람 없을 것" 직언→"…

[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 이윤석이 이경규 인생 20년을 함께한 '충신'으로서의 삶을 털어놨다.
아내가 한의사인 덕분에 쓰러지기 직전까지는 가지 않고, "살살 일으켜 세워주는" 한방 케어를 받으며 버티고 있다는 근황도 전했다.
가장 폭발적인 웃음을 자아낸 건 '건강보감'의 '소변 건강법' 편이었다. 당시 제작진은 자기 소변을 마시고 바르는 사람들이 실제로 존재한다는 점에 주목, '요로법'을 실천 중인 일반인들을 섭외해 현장에서 직접 바르고 마시는 장면을 담으려 했다.
현장 분위기가 점점 과열되던 그때, 김용만이 조용히 이경규에게 다가가 "형, 이거 좀 아닌 것 같다. 저녁밥 먹는 시간에 사람들이 보는 프로그램인데, 우리가 직접 소변 마시는 장면까지 가는 건 좀…"이라고 말했고 이경규는 그대로 화장실 문을 박차고 나왔다. 그리고는 제작진과 출연자들을 향해 "이게 뭐 하는 거야 지금! 우리 안 해! 누가 오줌을 다 마시고 그래!"라고 외치며 사실상 촬영 중단을 선언했다.
"조용히 어필할 줄 알았다"던 김용만은 촬영 후 이경규에게 정식으로 "형님, 동생으로서 처음 드리는 말씀이지만 형님이 이렇게 하시면 주변에 사람이 남지 않을 것 같습니다. 작가, PD, 출연자들 다 뭐가 됩니까. 화살이 다 형님께 돌아갑니다"라고 말했다. 이경규는 처음엔 "야, 너 때문에 내가 나선 건데"라며 역정을 냈지만, 나중에 술자리에서 "그렇게 얘기해줘서 고맙다. 그런 말을 해주는 동생이 없었다"고 화해했다는 후일담이다. 해당 분량은 결국 방송에 나가지 못했다.
한편 그는 한때 유튜브 채널 '이윤석 TV 지식할게'를 운영하며 상대성 이론, 양자역학, 역사 등 자신이 좋아하는 주제를 코미디와 결합해 설명하는 콘텐츠를 만들기도 했다. 직접 기획·대본·촬영·편집까지 도맡았지만, 구독자 약 800명 수준에서 고전했다. 그 채널을 보고 연락을 준 방송인은 딱 한 명, 김용만이었다. 김용만은 "야, 이렇게 하면 안 돼"라고 단호하게 말하며 방향을 조언해줬다는 것. 이윤석은 "그래도 관심 갖고 연락해 준 사람이 용만이 형 한 명뿐이라 너무 고마웠다"고 말했다.
