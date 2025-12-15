김용만, 이경규에 "그런식으로 하면 주위에 남는 사람 없을 것" 직언→"그런말 해주는 동생 없어, 고맙다" 통큰 화해(조동아리)

기사입력 2025-12-16 06:05


김용만, 이경규에 "그런식으로 하면 주위에 남는 사람 없을 것" 직언→"…

[스포츠조선 고재완 기자] 코미디언 이윤석이 이경규 인생 20년을 함께한 '충신'으로서의 삶을 털어놨다.

이윤석은 15일 공개된 유튜브 채널 '조동아리'의 '토크 허리케인과 함께 찾아온 국민약골 이윤석의 역대급 썰풀이'에게스트로 출연해 숨겨둔 입담을 폭발시켰다.

이윤석은 등장부터 "수용이보다 더 아파 보인다"는 멤버들의 농담을 한 몸에 받았다. 그는 스스로를 "1년에 6개월은 감기 상태인 사람"이라고 소개하면서, "크게 쓰러진 적은 없지만 늘 잔병치레가 있다. 집에만 가만히 있으니 음악도 센 게 좋고, 사람도 센 사람이 좋더라"며 웃었다.

아내가 한의사인 덕분에 쓰러지기 직전까지는 가지 않고, "살살 일으켜 세워주는" 한방 케어를 받으며 버티고 있다는 근황도 전했다.

본격적으로 이경규와의 인연도 설명했다. '남자의 자격' '건강보감' 등 KBS 예능을 함께하면서 깊어졌다.


김용만, 이경규에 "그런식으로 하면 주위에 남는 사람 없을 것" 직언→"…
이윤석은 "옛날에 용만이 형이 따로 부르더니 '경규형이 좋은 사람인데 주변에 사람이 없다. 너라도 옆에 있어 드려라'고 했다. 그게 시작이었는데 20년이 넘었다"고 회상했다. 이에 김용만은 "난 정말 경규형을 좋아한다. 어려워하지도 않는다. 1도 어려움이 없다"고 웃었다. 이경규 역시 이윤석에게 "평생 네 비빌 언덕이 돼 주겠다"며 약속할 정도였다는 후일담도 전해졌다.

가장 폭발적인 웃음을 자아낸 건 '건강보감'의 '소변 건강법' 편이었다. 당시 제작진은 자기 소변을 마시고 바르는 사람들이 실제로 존재한다는 점에 주목, '요로법'을 실천 중인 일반인들을 섭외해 현장에서 직접 바르고 마시는 장면을 담으려 했다.

현장 분위기가 점점 과열되던 그때, 김용만이 조용히 이경규에게 다가가 "형, 이거 좀 아닌 것 같다. 저녁밥 먹는 시간에 사람들이 보는 프로그램인데, 우리가 직접 소변 마시는 장면까지 가는 건 좀…"이라고 말했고 이경규는 그대로 화장실 문을 박차고 나왔다. 그리고는 제작진과 출연자들을 향해 "이게 뭐 하는 거야 지금! 우리 안 해! 누가 오줌을 다 마시고 그래!"라고 외치며 사실상 촬영 중단을 선언했다.


김용만, 이경규에 "그런식으로 하면 주위에 남는 사람 없을 것" 직언→"…

김용만, 이경규에 "그런식으로 하면 주위에 남는 사람 없을 것" 직언→"…

김용만, 이경규에 "그런식으로 하면 주위에 남는 사람 없을 것" 직언→"…

김용만, 이경규에 "그런식으로 하면 주위에 남는 사람 없을 것" 직언→"…

"조용히 어필할 줄 알았다"던 김용만은 촬영 후 이경규에게 정식으로 "형님, 동생으로서 처음 드리는 말씀이지만 형님이 이렇게 하시면 주변에 사람이 남지 않을 것 같습니다. 작가, PD, 출연자들 다 뭐가 됩니까. 화살이 다 형님께 돌아갑니다"라고 말했다. 이경규는 처음엔 "야, 너 때문에 내가 나선 건데"라며 역정을 냈지만, 나중에 술자리에서 "그렇게 얘기해줘서 고맙다. 그런 말을 해주는 동생이 없었다"고 화해했다는 후일담이다. 해당 분량은 결국 방송에 나가지 못했다.

한편 그는 한때 유튜브 채널 '이윤석 TV 지식할게'를 운영하며 상대성 이론, 양자역학, 역사 등 자신이 좋아하는 주제를 코미디와 결합해 설명하는 콘텐츠를 만들기도 했다. 직접 기획·대본·촬영·편집까지 도맡았지만, 구독자 약 800명 수준에서 고전했다. 그 채널을 보고 연락을 준 방송인은 딱 한 명, 김용만이었다. 김용만은 "야, 이렇게 하면 안 돼"라고 단호하게 말하며 방향을 조언해줬다는 것. 이윤석은 "그래도 관심 갖고 연락해 준 사람이 용만이 형 한 명뿐이라 너무 고마웠다"고 말했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

변요한, ♥티파니와 결혼 발표하더니 겹경사 터졌다...'타짜4' 주연 캐스팅

2.

고준 "'타짜2' 찍다 반신마비"…배우 포기 판정까지 받았다

3.

신동엽, 15년째 공백 원빈 만났다 "실물 어마어마하게 잘생겨, 얼굴 주먹만해"

4.

[공식] 재키와이 측 "前남친 방달로부터 데이트 폭력 당해..법적 절차 진행中"

5.

하지원, 또 신동엽과 음주 후 '전설의 만취 댄스'…이번에도 매니저가 말렸다

연예 많이본뉴스
1.

변요한, ♥티파니와 결혼 발표하더니 겹경사 터졌다...'타짜4' 주연 캐스팅

2.

고준 "'타짜2' 찍다 반신마비"…배우 포기 판정까지 받았다

3.

신동엽, 15년째 공백 원빈 만났다 "실물 어마어마하게 잘생겨, 얼굴 주먹만해"

4.

[공식] 재키와이 측 "前남친 방달로부터 데이트 폭력 당해..법적 절차 진행中"

5.

하지원, 또 신동엽과 음주 후 '전설의 만취 댄스'…이번에도 매니저가 말렸다

스포츠 많이본뉴스
1.

송성문 이 정도였나! 'SS 안 되는 내야 백업' 인기 폭발 why? → "최소 5개팀 관심"

2.

"토마스 프랭크 전격 경질→클롭 감독 선임해", 토트넘 前 구단주 충격 주장..."1월에 부임하면 모두에게 이득"

3.

'대충격' 김민재 자리 日에 강탈! 9개월만 선발 복귀…수비수 전부 돌아왔다→주전 경쟁 심화

4.

"한국, 손흥민과 월드컵 결승까지 갈 수도" 홍명보호, 파워랭킹 15위 등극→멕시코의 극찬까지..."세계 최고 리그 선수들로 구성"

5.

선수 인생 끝날 뻔! 아스널서 쫓겨난 日 선수 아약스행…무릎 수술 후 회복→일본 팬들 '안도의 한숨'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.