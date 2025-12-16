align='left" bgcolor='#ffffff" class='caption'>사진 제공=㈜포레스트미디어, ㈜한강포레ENM, ENA
[스포츠조선 안소윤 기자] '체인지 스트릿'이 한일 아티스트 황금 라인업을 최종 확정하며 지금껏 본 적 없는 글로벌 버스킹을 예고했다.
오는 20일 ENA 채널을 통해 첫 방송되는 한일 국교정상화 60주년 초대형 프로젝트 '체인지 스트릿(Change Street, 연출: 오준성)'은 한국과 일본을 대표하는 아티스트들이 서로의 거리, 언어, 감성 속으로 깊숙이 들어가 음악으로 교감하는 신개념 문화 교류 프로그램이다.
자신의 위치에서 세대 불문, 장르 불문 많은 사랑을 이끌고 있는 한일 최정상급 아티스트들이 모두 합류하며 두 나라의 음악을 한자리에서 만날 수 있는 특별한 여정이 펼쳐진다.
한국 아티스트 라인업에는 1차 카라 허영지, 아스트로 윤산하, 펜타곤 후이, HYNN(박혜원)이 나서 솔직한 감정의 흐름을 노래로 전할 예정이다. 2차에는 이동휘, 이상이, 정지소, 마마무 휘인이 자리했다. 세 명의 배우가 지닌 섬세한 감성과 휘인의 대체불가한 보컬이 만나 한 컷의 영화 같은 장면을 구현할 것으로 기대된다. 3차 라인업의 주인공은 이승기, 슈퍼주니어 려욱, 청하, 투모로우바이투게더 태현이다. 독보적인 무대 장악력과 폭발적인 에너지로 강렬하면서 완성도 높은 무대로 도쿄를 물들일 계획이다.
이어 일본 아티스트 라인업에는 1차 TRF의 리더 디제이코, 타카하시 아이, KENJI03, 토미오카 아이, 레이니가 참여, EDM부터 록, 팝까지 다양한 장르의 무대를 보여준다. 2차 라인업 미와, 카노우 미유는 단정한 보컬과 맑고 투명한 표현력으로 조용한 울림을 안길 계획이다. 마지막으로 3차 라인업 크리스탈 케이, 코다 쿠미, May J.(메이 제이), 카와사키 타카야는 각자의 뚜렷한 장점으로 압도적인 시너지를 발휘, 드라마틱한 장면을 선사할 것으로 보인다.
여기에 MC 신동엽과 유노윤호를 비롯해 강남, 마츠다 부장의 유려하고 재치 있는 진행이 프로그램의 매력을 배가한다. 서로 다른 시선과 감성을 지닌 네 사람의 조합은 한일 아티스트의 무대를 더욱 입체적으로 비추며 양국의 음악과 문화, 무대 뒤의 긴장과 설렘, 공연이 완성되기까지의 순간들까지 자연스럽게 끌어내며 생동감을 더할 예정이다.
'체인지 스트릿'은 양국의 도시 풍경을 새로운 방식으로 담아내며 시청자들에게 색다른 감동을 전하기 위해 마지막까지 박차를 가하고 있다. 한일 아티스트 라인업이 모두 자리한 만큼 '체인지 스트릿'이 두 도시의 거리를 음악으로 연결하며 어떤 드라마를 그려낼지 관심이 집중된다.
한편, 양국의 거리와 사람, 음악이 하나의 흐름으로 이어지는 글로벌 음악 예능 프로그램 '체인지 스트릿'은 ㈜포레스트미디어, ㈜한강포레ENM, ENA가 공동 제작하며, 오는 20일부터 매주 토요일 저녁 9시 30분 ENA 채널을 통해 방송된다.