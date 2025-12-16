[공식] 박나래, 마지막 입장 발표 "법적 절차 진행中 추가 발언 않겠다…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 개그우먼 박나래가 전 매니저들과 갑질 논란부터 이른바 주사이모로 불리는 불법 의료 행위 등 각종 논란에 '법적 절차'로 오해를 풀겠다는 의지를 드러냈다.
|
앞서 박나래는 전 매니저들의 갑질 의혹 제기, 횡령 혐의 등에 휩싸인 것은 물론 불법 의료 시술로 불리는 '주사이모' 논란까지 더해지면서 대중의 비난을 사고 있다.
<이하 박나래 입장 전문>
안녕하세요. 개그맨 박나래입니다.
최근 제기된 사안들로 인해 많은 분들에게 걱정과 피로를 드린 점 무겁게 받아들이고 있습니다.
저는 이 문제들로 인해 제가 하던 모든 프로그램에서 자진 하차했습니다. 저는 더 이상 제작진과 동료들에게 혼란이나 부담이 가지 않기를 바라는 마음에서 그런 선택을 했습니다.
현재 제기된 사안들에 대해서도 사실 관계를 차분히 확인해야 할 부분들이 있어 법적 절차를 진행 중입니다. 그 과정에서 추가적인 공개 발언이나 설명은 하지 않도록 하겠습니다. 이 사안은 개인적인 감정이나 관계의 문제가 아니라 공식적인 절차를 통해 객관적으로 확인되어야 할 문제라고 판단하고 있습니다.
이 선택은 누군가를 비난하거나 책임을 따지기 위한 것이 아니라 감정과 개인적인 판단을 배제하고 절차에 맡겨 정리하기 위한 판단입니다.
현재 수많은 얘기들이 오가고 있지만 또 다른 누군가가 상처받거나 불필요한 논쟁으로 번지는 것은 제가 원하는 것이 아닙니다. 그래서 저는 당분간 모든 활동을 멈추고 이 사안을 정리하기 위해 집중하는 시간을 갖고자 합니다.
제 자리에서 책임과 태도를 되돌아보겠습니다. 시간이 필요한 문제는 차분히 절차에 맡겨 진행하도록 하겠습니다.
저를 아껴 주셨던 많은 분들에게 감사드리며 더 이상의 논란을 만들지 않기 위해 이 영상 이후로는 관련 말씀을 드리지 않도록 하겠습니다.
감사합니다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com