'대홍수' 권은성 "물과 수영 좋아해서 오디션 붙고 싶었다, 합격 여부는…

넷플릭스 영화 '대홍수' 제작보고회가 16일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 권은성이 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.12.16/
[스포츠조선 정빛 기자] 배우 권은성이 '대홍수' 오디션 당시를 떠올렸다.
권은성은 16일 서울 CGV용산아이파크몰에서 열린 넷플릭스 새 영화 '대홍수' 제작보고회에서 "물과 수영을 좋아해서 '대홍수' 오디션에 붙고 싶었다"라며 '대홍수' 오디션 붙을 수도, 안 붙을 수도 있어서 긴가민가했다"라고 했다.
넷플릭스 영화 '대홍수'는 대홍수가 덮친 지구의 마지막 날, 인류가 살아남을 수 있는 마지막 희망을 건 이들이 물에 잠겨가는 아파트 속에서 벌이는 사투를 그린 SF 재난 블록버스터다.
'더 테러 라이브', 'PMC: 더 벙커' 등 작품으로 극한의 상황에 놓인 인물의 다층적인 감정을 다루어 특유의 섬세한 연출력으로 호평을 받아온 김병우 감독이 연출을 맡았고, 매 작품마다 완벽한 캐릭터 소화력으로 대체 불가능한 매력을 펼쳐온 김다미가 인공지능 개발 연구원이자 거대한 대홍수 속에서 살아남기 위해 고군분투하는 안나 역을, 다양한 작품에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증한 박해수가 인력보안팀 희조 역로 나선다. 또 '태풍상사', '나의 완벽한 비서', '전지적 독자 시점'에서 빛나는 존재감을 보여준 권은성이 안나의 아들 자인 역을 맡아 극에 생동감을 더할 것으로 기대를 모으고 있다.
배우들은 각자 처음 시나리오를 봤을 때를 떠올렸다. 김다미는 "어떻게 영화로 만들어질까라는 궁금증이 생겼다. 그래서 더 흥미로웠다. 또 감독님이 만드시면 새롭고 신선한 장르가 나올 것 같더라"고 했고, 박해수는 "저 또한 처음 대본을 봤을 때 시나리오가 잘 읽히게 만들어지진 않았다. 암호처럼 써져 있었다. 재난물로 알고 시작했는데, 읽다 보니 '뭐지?'라고 생각하게 됐다. 마지막까지 먹먹함이 존재하더라. 인간이 선택하고 어떤 본성이 나오고 변화하는 게 궁금했다"라고 돌이켰다.
권은성은 오디션 당시를 언급하며 "제가 물과 수영을 좋아한다. 오디션에서 수영 얘기가 나와서, 붙었으면 좋겠다고 생각했다"고 똑부러지게 말해, 취재진의 미소를 샀다.
그러자 김 감독은 "꽤 많은 아역 배우를 만나 길게 오디션을 했다. 이 과정도 김다미 씨와 많이 상의했다. 흔하게 동네 옆집에 살고 있는 꼬마애처럼 보였으면 했다. 그게 더 어렵더라. 어디서 감자가 굴러와서 앉아 있더라. 이 사람인가 싶었다. 준비해온 연기도 하는데, 부담 없이 아무렇지 않게 하는 게 너무 좋았다"라고 오디션 현장을 돌이켰다.
권은성은 "붙을 수도 있고, 안 붙을 수도 있는 느낌이 있어서 '대홍수'는 긴가민가했다. 연락이 오길 제일 기다린 작품이었다"라고 답했다.