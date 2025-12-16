100만 유튜버 수탉, 살인미수 사건 후 복귀 소식..“방송 재개” [전…

|
[스포츠조선 박아람 기자] 100만 게임 유튜버 수탉이 납치·폭행 사건 이후 약 두 달 만에 방송 복귀를 선언했다.
수탉은 "하지만 재판이 끝날 때까지 우울하고 무기력하게만 있어야 한다면 제 인생이 너무 아까워 내일 중으로 방송에 복귀하려 한다"며 "많은 분들이 응원과 위로를 보내주셔서 큰 힘이 되었다. 앞으로도 잘 부탁드린다"고 덧붙였다.
안녕하세요, 수탉입니다.
기다리던 첫 재판이 오늘 오전에 열렸고, 저의 모든 걸 빼앗으려 한 악마 같은 가해자들의 얼굴을 두 번 다시는 보고 싶지 않기에 재판장에는 담당 변호사님만 출석하셨습니다.
현재 올라온 기사 내용들을 보시면 아시겠지만, 아무래도 결과까지는 시간이 좀 더 오래 걸리지 않을까 싶네요.
하루빨리 가해자들에게 합당한 형량이 내려지는 것이 제게 가장 큰 위로이자 피해 보상이기에 반드시 좋은 결과가 나오면 좋겠습니다.
그동안 저는 심리 상담과 통원 치료를 받으면서 이 순간들을 극복하려 노력하면서도, 다시금 복귀했을 때 겉으로 보여지는 밝은 모습들이 조금이라도 가해자 측에게 유리하게 적용되진 않을까라는 생각으로 복귀를 망설이기도 했습니다.
하지만 재판이 끝날 때까지 피해자다움 을 보여주며 우울하고 무기력하게만 있어야 하기에는 그 1분 1초조차도 제 하나뿐인 인생이 너무나도 아까워서 내일 중으로 다시 방송부터 복귀할까 합니다.
빠른 복귀에 염려하실 수도 있지만, 나름 제 청춘을 바치며 해온 일이기에 다시 잘할 수 있을 거니까 너무 걱정 마시고, 많은 분들이 이 사건에 관심 가져주시며 같이 분노해 주시고 응원과 위로를 주신 덕분에 정말 많은 힘이 되었기에 감사하다는 말씀드립니다.
앞으로도 잘 부탁드리겠습니다