100만 유튜버 수탉, 살인미수 사건 후 복귀 소식..“방송 재개” [전문]

기사입력 2025-12-16 14:09


100만 유튜버 수탉, 살인미수 사건 후 복귀 소식..“방송 재개” [전…

[스포츠조선 박아람 기자] 100만 게임 유튜버 수탉이 납치·폭행 사건 이후 약 두 달 만에 방송 복귀를 선언했다.

지난 15일 수탉은 개인 채널을 통해 "
기다리던 첫 재판이 오늘 오전에 열렸지만, 모든 걸 빼앗으려 한 가해자들의 얼굴을 다시 보고 싶지 않아 재판장에는 담당 변호사님만 출석했다"고 밝혔다.

이어 그는 "그동안 심리 상담과 통원 치료를 받으며 사건을 극복하려 노력했지만, 밝은 모습을 보여주는 것이 가해자에게 유리하게 작용하지 않을까 우려하며 복귀를 망설이기도 했다"고 심경을 전했다.

수탉은 "하지만 재판이 끝날 때까지 우울하고 무기력하게만 있어야 한다면 제 인생이 너무 아까워 내일 중으로 방송에 복귀하려 한다"며 "많은 분들이 응원과 위로를 보내주셔서 큰 힘이 되었다. 앞으로도 잘 부탁드린다"고 덧붙였다.

이번 사건은 지난 10월 26일 인천 송도국제도시의 한 아파트 지하 주차장에서 발생했다. 수탉은 중고차 딜러 A씨 등 두 명에게 차량에 강제로 태워진 뒤 둔기로 폭행을 당하며 살해를 시도 당했다. 사건 신고 약 4시간 만인 다음 날 새벽, 경찰은 충남 금산군 복수면에서 가해자들을 현행범으로 체포했다. 검찰은 A씨와 B씨를 강도살인미수와 공동감금 혐의로 구속기소했으며, 범행에 자동차와 도구를 제공한 C씨도 강도상해방조 혐의로 구속기소했다. 15일 인천지법 형사13부 심리로 열린 첫 재판에서 피고인들은 대부분 혐의를 인정했다.

다음은 전문

안녕하세요, 수탉입니다.

기다리던 첫 재판이 오늘 오전에 열렸고, 저의 모든 걸 빼앗으려 한 악마 같은 가해자들의 얼굴을 두 번 다시는 보고 싶지 않기에 재판장에는 담당 변호사님만 출석하셨습니다.


현재 올라온 기사 내용들을 보시면 아시겠지만, 아무래도 결과까지는 시간이 좀 더 오래 걸리지 않을까 싶네요.

하루빨리 가해자들에게 합당한 형량이 내려지는 것이 제게 가장 큰 위로이자 피해 보상이기에 반드시 좋은 결과가 나오면 좋겠습니다.

그동안 저는 심리 상담과 통원 치료를 받으면서 이 순간들을 극복하려 노력하면서도, 다시금 복귀했을 때 겉으로 보여지는 밝은 모습들이 조금이라도 가해자 측에게 유리하게 적용되진 않을까라는 생각으로 복귀를 망설이기도 했습니다.

하지만 재판이 끝날 때까지 피해자다움 을 보여주며 우울하고 무기력하게만 있어야 하기에는 그 1분 1초조차도 제 하나뿐인 인생이 너무나도 아까워서 내일 중으로 다시 방송부터 복귀할까 합니다.

빠른 복귀에 염려하실 수도 있지만, 나름 제 청춘을 바치며 해온 일이기에 다시 잘할 수 있을 거니까 너무 걱정 마시고, 많은 분들이 이 사건에 관심 가져주시며 같이 분노해 주시고 응원과 위로를 주신 덕분에 정말 많은 힘이 되었기에 감사하다는 말씀드립니다.

앞으로도 잘 부탁드리겠습니다

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 수척해진 얼굴로 등장 "법적절차 진행중, 더 이상 입장 없다"

2.

‘블핑’ 로제인 척 사진 찍고 사인..중국 인플루언서 논란

3.

'50억家' 야노시호, 추성훈 상위 1% 블랙카드에 "난 골드카드, 이해 안가"

4.

임동혁 ‘극단 선택 암시’ 글에 경찰 출동..“생명 지장 없어”

5.

임동혁, 새벽 5시 극단 선택 암시 글..전처 관련 폭로→“그동안 감사했습니다” [전문]

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 수척해진 얼굴로 등장 "법적절차 진행중, 더 이상 입장 없다"

2.

‘블핑’ 로제인 척 사진 찍고 사인..중국 인플루언서 논란

3.

'50억家' 야노시호, 추성훈 상위 1% 블랙카드에 "난 골드카드, 이해 안가"

4.

임동혁 ‘극단 선택 암시’ 글에 경찰 출동..“생명 지장 없어”

5.

임동혁, 새벽 5시 극단 선택 암시 글..전처 관련 폭로→“그동안 감사했습니다” [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]대체 왜? "다년 계약 거절" 김하성 또 재수 선택, 연봉만 58억 올랐다

2.

김하성 '삼수생' 결단! 또 1년 계약이라니 → 294억짜리 도박이 시작된다

3.

日 대충격! 한국에선 흔한 일인데.. '1R 예약' 159km 괴물 유망주가 MLB 도전 선언 → "충격의 결단이다"

4.

2군 평정하고 롯데,LG,KT,두산으로 돌아간 상무 4총사. 퓨처스 성공사례 될까. 1군 벽 부딪칠까

5.

[공식발표]오현규 초비상! 손흥민 키운 '친한파' 감독 경질→팀 내 입지 '안갯속'…월드컵 앞두고 갑작스런 변화 큰 부담

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.