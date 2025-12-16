빌리, 2026 시즌 그리팅서 '천사+악마' 몽환적 비주얼…역시 콘셉추얼…

빌리는 오늘(16일) 오후 2시부터 2026년 시즌 그리팅 'Halo Rental Service(헤일로 렌털 서비스)'의 예약 판매를 시작했다.
'Halo Rental Service'에는 천사와 악마로 변신한 빌리의 몽환적인 비주얼이 담긴 가운데, 선과 악을 완벽하게 소화, 빌리만의 색으로 완성시켰다.
이번 시즌 그리팅에는 데스크 캘린더, 다이어리, 미니 포토북, 미니 포스터 세트, 포토카드 세트 등 다양한 구성품이 포함된다. 몽환적인 분위기를 극대화하는 색감의 활용이 돋보일 뿐만 아니라 실용적인 아이템으로 구성됐다.
특히, 매 앨범 콘셉추얼한 음악과 스토리텔링으로 많은 사랑을 받고 있는 빌리는 이번 시즌 그리팅을 통해 'Halo Rental Service(후광 대여소)'라는 독창적인 콘셉트를 담아 더욱 눈길을 모은다.
천사들이 인간에게 후광을 빌려주는 'Halo Rental Service'를 통해 빌리는 겉으로 보이는 선함과 내면의 진정성 사이의 간극을 그려내며 '콘셉추얼 K-팝 아이콘'으로서의 존재감을 다시 한번 각인시켰다. 후광의 힘으로 선해 보이지만 내적으로 점차 위선을 느끼기 시작하는 인간들의 모습과 오히려 '진짜 자신'을 드러낼 수 있도록 가르치는 악마의 존재를 바탕으로 "진짜 빛은 빌려 쓰는 것이 아닌 스스로 내는 것"이라는 메시지가 빌리만의 매력을 배가시키고 있다.
사진 제공=미스틱스토리
빌리의 2026년 시즌 그리팅 'Halo Rental Service'의 예약 판매는 16일 오후 2시에 시작해 오는 28일까지 진행된다.
빌리는 최근 스페인에서 대중음악 해외 쇼케이스 'Korea Spotlight 2025'를 성료한 것을 비롯해 일본, 미국, 중동 등 국제무대를 누비며 존재감을 확장하고 있다. 이처럼 빌리는 전 세계에서 눈부신 활약을 선보이는 것은 물론 완전체 컴백까지 예고해 향후 행보에 더욱 관심이 집중되고 있다.