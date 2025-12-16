최수영, 스태프에 욕설 "선배 배우들이 하길래…욕 해야 좋아하더라" ('살롱드립2')

기사입력 2025-12-16 20:33


[스포츠조선 이우주 기자] '살롱드립2' 최수영이 스태프와 가까워지기 위한 노력을 밝혔다.

16일 유튜브 채널 '살롱드립2'에서는 최수영, 김재영이 게스트로 출연했다.

세 사람은 각자 들어봤던 칭찬에 대해 이야기했다. 최수영은 "저는 '의외다'라고 하는 게 칭찬으로 들린다. '의외로 되게 소탈하다'는 말"이라고 밝혔다.

장도연은 "수영 씨의 소탈하고 털털한 면을 볼 기회보다는 갖춰진 모습이"라고 말했고 최수영은 "아무리 많이 보여줘도 안 믿는다"고 토로했다.

그러면서 최수영은 "근데 그럴 이유가 있더라. 제가 메이킹을 보면 저는 분명 안 그랬는데 제가 팔짱을 끼고 있더라. 제 기분에는 (살갑게) '안녕하세요'라고 했다고 생각했는데 영상으로 보면 아니더라"라며 "같이 작품을 했던 선배님들을 보면 스태프 분들이 '선배님'하면서 너무 편하게 잘 대하더라. 관찰을 해봤더니 일단 욕을 해야 한다. 구수하게 욕을 좀 해야 좋아한다. 깔깔 웃으면서. 그래서 한번 해봤다"고 밝혔다.

최수영은 "막내 옆에 가서 '야 XX 힘들지 않냐?' 하니까 '뭐야?' 하면서 '네 언니 너무 힘들어요' 하면서 그때부터 저는 편한 언니가 되는 거다"라며 "그런 애들이 꼭 쫑파티때 와서 '언니 저 사실 소원이에요' 하면서 편지 주고 간다"고 밝혀 웃음을 안겼다.


최근 '환승연애'를 열심히 보고 있다는 최수영은 "이전 시즌은 안 보고 이번 시즌이 재밌다고 해서 봤는데 재밌더라"라고 밝혔다.

이에 장도연은 "만약 제의가 오면 나갈 거냐"고 물었고 최수영은 "나라면 안 나간다. 굳이?"라고 답했다. 하지만 김재영은 "저는 나가면 재밌을 거 같다. 내가 만약 나가면 몇 명이 날 좋아할까? 이런 생각도 해본다"고 밝혀 웃음을 안겼다.


장도연이 "몇 명이 좋아할 거 같냐. 한 다섯 분 정도 나오지 않냐"고 물었고 김재영은 "처음에는 힘들다가 나중에 알아가면 몰표를 받지 않을까 싶다. 그런 기대하면서 술 먹고 사는 것"이라 밝혀 웃음을 더했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

