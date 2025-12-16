바다, 브라이언 고백 공격 피해자..."둘이 밥을 먹겠냐고" ('더브라이…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 바다가 브라이언이 자신을 좋아하던 과거를 떠올렸다.
잠시 후 바다가 등장, 이후 두 사람은 "내가 먼저 와 있었다"면서 티격태격했다. 그때 브라인언은 "내가 먼저 왔다. 왜냐면 나는 15년 전에 왔다"고 하자, 바다는 "그래. 넌 항상 날 기다렸다"며 웃었다.
|
이어 바다는 "우리 같이 온 적도 있냐"고 물었고, 브라이언은 "나는 옛날 SM 매니저들하고 왔었다. 우리가 같이 와 본 적은 없었다"고 했다.
그러자 바다는 "내가 그때 너한테 너무 거리두기 했나보다. 친한 친구들하고 자주 왔었는데"라면서 "고백 받은 뒤로 내가 얘랑 둘이 밥을 먹겠냐"고 해 웃음을 안겼다.
이에 브라이언은 "나는 내 기억 속에서 지워버리고 싶었다. 왜냐면 원래 사람이 버림 받거나, '널 받아줄 순 없다'라는 말을 듣자마자"라고 하자, 바다는 "네가 내 앞에 있으면 나를 너무 쳐다보느라 네가 그때 아마 밥을 거의 못 먹었다"고 했다. 이를 들던 브라이언은 "우리 삼겹살 2인분이랑"이라며 말을 돌려 웃음을 안겼다.
