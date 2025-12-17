'50억家' 야노시호 "도쿄 집 내 명의.. ♥추성훈에 월세 받아"
[스포츠조선 조윤선 기자] 추성훈이 도쿄 집에 셋방살이 중이라는 사실이 밝혀졌다.
16일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에는 야노시호, 이혜정, 박제니가 출연했다.
이날 야노시호는 추성훈이 아내의 그늘에 가려서 기를 못 펴고 산다는 소문에 대해 "진짜냐. 남편은 매일 (화려한 액세서리로) 반짝반짝하다"며 웃었다.
이에 이상민은 "추성훈이 착용한 제품들이 다 비싼 아이템인데 사게 놔두는 거냐"고 물었고, 야노시호는 "나는 (사는 줄) 몰랐다. 서로 통장이 다르다"고 답했다.
또 야노시호는 추성훈이 상위 1% 고액 소비자들에게만 발급된다는 블랙카드를 갖고 있다는 말에 "나는 골드 카드가 있다. 남편은 도대체 왜 블랙카드가 필요한 거냐"며 이해할 수 없다는 반응을 보였다. 이어 "남편은 쇼핑을 진짜 좋아하고, 사랑이도 쇼핑을 좋아한다. 닮았다. 그래서 사랑이한테 쇼핑이 필요하면 아빠한테 가서 말하라고 한다"고 덧붙였다.
야노시호는 연애 시절 추성훈이 돈을 잘 썼냐는 질문에 "결혼 전에는 선물 많이 사줬는데 결혼 후에는 선물 잘 안 준다. 자기한테만 엄청 쓴다"고 털어놨다.
이날 이상민은 "일본 집이 야노시호 명의로 되어있다던데 공동명의로 할 생각은 없냐"고 물었다. 야노시호, 추성훈 부부는 일본 도쿄에 있는 약 50억 원대 자가를 공개해 화제가 된 바 있다.
이에 대해 야노시호는 "남편은 집을 안 사고 싶어 한다. 난 사고 싶어서 그냥 내가 산 거다. (소비성향이) 다르다"며 "남편은 렌탈을 좋아한다. 그래서 나한테 월세를 주고 있다"고 밝혔다.
이를 들은 탁재훈은 "추성훈은 월세 살면서 뭘 그렇게 주렁주렁 달고 다니냐"고 말했고, 야노시호는 "사실 월세 느낌보다는 생활비를 주는 거다"라고 전했다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.