'50억家' 야노시호 "도쿄 집 내 명의.. ♥추성훈에 월세 받아"

기사입력 2025-12-17 08:45


'50억家' 야노시호 "도쿄 집 내 명의.. ♥추성훈에 월세 받아"

[스포츠조선 조윤선 기자] 추성훈이 도쿄 집에 셋방살이 중이라는 사실이 밝혀졌다.

16일 방송된 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에는 야노시호, 이혜정, 박제니가 출연했다.

이날 야노시호는 추성훈이 아내의 그늘에 가려서 기를 못 펴고 산다는 소문에 대해 "진짜냐. 남편은 매일 (화려한 액세서리로) 반짝반짝하다"며 웃었다.

이에 이상민은 "추성훈이 착용한 제품들이 다 비싼 아이템인데 사게 놔두는 거냐"고 물었고, 야노시호는 "나는 (사는 줄) 몰랐다. 서로 통장이 다르다"고 답했다.

또 야노시호는 추성훈이 상위 1% 고액 소비자들에게만 발급된다는 블랙카드를 갖고 있다는 말에 "나는 골드 카드가 있다. 남편은 도대체 왜 블랙카드가 필요한 거냐"며 이해할 수 없다는 반응을 보였다. 이어 "남편은 쇼핑을 진짜 좋아하고, 사랑이도 쇼핑을 좋아한다. 닮았다. 그래서 사랑이한테 쇼핑이 필요하면 아빠한테 가서 말하라고 한다"고 덧붙였다.

야노시호는 연애 시절 추성훈이 돈을 잘 썼냐는 질문에 "결혼 전에는 선물 많이 사줬는데 결혼 후에는 선물 잘 안 준다. 자기한테만 엄청 쓴다"고 털어놨다.

이날 이상민은 "일본 집이 야노시호 명의로 되어있다던데 공동명의로 할 생각은 없냐"고 물었다. 야노시호, 추성훈 부부는 일본 도쿄에 있는 약 50억 원대 자가를 공개해 화제가 된 바 있다.

이에 대해 야노시호는 "남편은 집을 안 사고 싶어 한다. 난 사고 싶어서 그냥 내가 산 거다. (소비성향이) 다르다"며 "남편은 렌탈을 좋아한다. 그래서 나한테 월세를 주고 있다"고 밝혔다.

이를 들은 탁재훈은 "추성훈은 월세 살면서 뭘 그렇게 주렁주렁 달고 다니냐"고 말했고, 야노시호는 "사실 월세 느낌보다는 생활비를 주는 거다"라고 전했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'유재석 하차 배후 의심' 이이경은 아니라는데…이진호 "거짓이 진실 못 가려"

2.

"'조폭 연루설' 조세호, 이 정도면 은퇴해야" '도라이버3' PD, 아찔한 발언

3.

장영란, '맞고 무시 당할 때' 손 내밀어준 하지원..."고마운게 많아" ('당일배송 우리집')

4.

서유정, 이혼 고백 2년만 재혼 경사 코앞… 축가는 하도권 "빚만 없으면 돼"

5.

'최진실 딸' 최준희, 눈·코→안면윤곽 이어 또 성형 "악플은 그만"

연예 많이본뉴스
1.

'유재석 하차 배후 의심' 이이경은 아니라는데…이진호 "거짓이 진실 못 가려"

2.

"'조폭 연루설' 조세호, 이 정도면 은퇴해야" '도라이버3' PD, 아찔한 발언

3.

장영란, '맞고 무시 당할 때' 손 내밀어준 하지원..."고마운게 많아" ('당일배송 우리집')

4.

서유정, 이혼 고백 2년만 재혼 경사 코앞… 축가는 하도권 "빚만 없으면 돼"

5.

'최진실 딸' 최준희, 눈·코→안면윤곽 이어 또 성형 "악플은 그만"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 떠난 뒤 폭망" 英 BBC 경악! 토트넘 '충격' 수치…'포스테코글루 감독 시절이 더 높았다'

2.

[단독]'조용한 킬러' 연령별 대표팀 핵심 김용학, 포항 스틸러스 '전격' 복귀…'임대 이적'

3.

김하성 때문에 사치세 터졌다! 애틀란타의 간절함 이 정도였다니.. 결국 선을 넘었다

4.

'홈런 1위' 삼성의 통 큰 선행, '최형우 합류+디아즈 잔류' 내년은 4000 돌파? iM뱅크 홈런적립금 3220만원 아동센터 기부

5.

토트넘 또또또 돈 퍼붓는다! '홀란급 공격수' 영입 올인…"골키퍼+플메 영입이 먼저"→우선 순위 따로 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.