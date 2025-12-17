논란의 이이경… ‘유재석 윗선’ 발언 진실공방·DM 추가 폭로 '겹악재'

기사입력 2025-12-17 11:25


논란의 이이경… ‘유재석 윗선’ 발언 진실공방·DM 추가 폭로 '겹악재'

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 이이경의 논란이 갈수록 점입가경이다.

이이경은 자칭 독일인이라고 밝힌 여성의 사생활 논란에 이어 '놀면 뭐하니?' 하차 과정에서 '유재석 패싱' 논란 '유재석 윗선 발언' 논란 등이 이어지면서 겹악재를 맞고 있다.

이이경과 사적인 연락을 주고 받았다는 A씨는 17일 자신의 계정에 추가 글을 게재했다.

그는 "저는 이전에도 한국 남자 연예인이나 인플루언서들에게 DM을 보낸 경험이 있다. 실제로 몇몇 분들과 대화를 주고받은 적도 있다"며 "다만 연예인으로부터 직접적인 답장을 받은 것은 이번 처음이었고, 당시에는 그 점이 신기하게 느껴졌다. 분명히 말씀드리고 싶은 점은 저 역시 성적인 대화에 동조하고 참여했던 부분이 있다는 사실을 인정한다"라고 운을 뗐다.

이어 "올해 4월 이이경에게 받은 메시지가 문제의 핵심"이라며 "해당 인물의 대화 수위가 그 시점에서 명백히 선을 넘었다. 저는 성적인 대화에 동참한 사실은 있으나 대화가 진행되는 과정에서 상대방의 표현 수위가 점차 폭력적이고 위협적인 방향으로 변해갔다고 판단했다. 또한 방송에서 보이는 해당 배우의 이미지와 실제로 나누었던 대화 내용 사이의 괴리가 크게 느껴졌고 이로 인해 개인적으로 매우 혼란스럽고 답답한 감정을 느꼈다"고 설명했다.

또 실제로 이이경과 DM을 주고 받은 몇몇 분들의 응원 메시지를 받았다며 추가 피해를 막기 위해 공개하지는 않겠다고 밝혔다.

AI조작 논란에 대해서는 "처음에 두려움으로 말한 것 뿐 절대 아니다"라고 강조했다.

마지막으로 A씨는 "이 부분을 보다 명확히 입증하기 위해, 관련 영상은 이전 게시물에 올려 두었다"며 "앞서 언급했던 저의 신상을 공개하기 위해 개설된 인스타그램 계정에 대해서는 현재 법적 조치를 준비 중임을 알려드린다"고 했다.


논란의 이이경… ‘유재석 윗선’ 발언 진실공방·DM 추가 폭로 '겹악재'

이이경은 A씨 논란 이후 '놀면 뭐하니?'를 하차했는데 이후 하차 과정과 관련해 자발적인 하차가 아니었고 제작진의 권유였다고 폭로했고, 최근에는 하차 과정에서 유재석의 개입을 의심했다는 의혹이 일어 논란이 일고 있다.

지난 16일 기자 출신 유튜버 이진호는 "이이경이 '놀면 뭐하니?' 제작진이 윗선의 지시로 하차를 제안하자 '유재석이 윗선이냐'라고 수차례 물었다"고 주장했다.

이에 이이경 소속사 상영이엔티 측은 "당사는 제작진의 결정에 아쉬운 마음만을 표했을 뿐, 해당 결정이 유재석씨의 의견인지에 대해 되묻거나 질의한 사실이 전혀 없었음을 분명히 밝힌다"고 반박했다.

하지만 이진호는 "소속사 공식 입장문에 충격 받았다"며 "취재한 내용을 확인해 준 소속사 측에서 이와 같은 공식 입장을 낼거라 생각조차 못했다"고 반박했다.

이진호는 "하차 과정에서의 '유재석 씨 언급' 건은 저 역시 믿기지 않아 한 차례 듣고 다른 날에 추가 확인 전화까지 했을 정도다. 명확한 근거와 자료가 존재하는 상황에서, 소속사 측이 이와 같은 공식 입장을 내놓은 이유를 도무지 이해하기 어렵다"고 밝혔다.

이진호는 "위기를 헤쳐 나가는 방법은 거짓을 통한 반박이 아닌 진실과 솔직함 뿐이다. 거짓은 일시적으로 눈을 가릴 수 있을지언정 진실까지 가릴 순 없다"며 "하루 정도 고민해보고 취재 과정에서의 자료를 공개할지 여부를 결정하겠다"고 밝혀 추가 논란이 이어질 전망이다.

lyn@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'서울대 출신' 조수빈 아나 "박지성, 내 스펙 숨 막힌다며 소개팅 거절"

2.

[단독] 유아인 돌아온다..장재현 손 잡고 3년 만의 복귀

3.

조인성은 왜 박나래를 피했나…'나래바' 거절, 8년 만에 재소환[SC이슈]

4.

박보검, 박나래 ‘나래바’ 최다 초대 스타…“소속사 공문까지” 발언 재조명

5.

'50억家' 야노시호 "도쿄 집 내 명의.. ♥추성훈에 월세 받아"

연예 많이본뉴스
1.

'서울대 출신' 조수빈 아나 "박지성, 내 스펙 숨 막힌다며 소개팅 거절"

2.

[단독] 유아인 돌아온다..장재현 손 잡고 3년 만의 복귀

3.

조인성은 왜 박나래를 피했나…'나래바' 거절, 8년 만에 재소환[SC이슈]

4.

박보검, 박나래 ‘나래바’ 최다 초대 스타…“소속사 공문까지” 발언 재조명

5.

'50억家' 야노시호 "도쿄 집 내 명의.. ♥추성훈에 월세 받아"

스포츠 많이본뉴스
1.

'월드컵 죽음의 조' 일본 눈물 흘릴 지경, 32강 유력 상대 모로코 승승장구 '발롱도르급 선수 없이 아랍컵 결승'

2.

손흥민 초비상사태, MLS 우승 못합니다...메시+레반도프스키 GOAT 듀오 탄생 가능성 "인터 마이애미 적극적 움직임"

3.

[공식발표]"일본에 가겠습니다" 이제 겨우 스물다섯, 거포 기대주 왜 은퇴하나

4.

다년계약 제안 거부한 김하성, ATL은 "장기적으로는 이곳에 남아주길" 연장계약 가능성 시사

5.

'충격 은퇴 위기' 박찬호 대기록 못 깨나…또 수술, 678억 계약 남았는데 어쩌나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.