'2026시즌 K리그 캐치프레이즈, 팬이 직접 정한다' 한국프로축구연맹, '캐치프레이즈 공모전' 개최

2026시즌 K리그 '캐치프레이즈 공모전' 개최. 한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹(총재 권오갑, 이하 '연맹')이 2026시즌 K리그 공식 캐치프레이즈 선정을 위한 팬 참여 공모전을 개최한다.

이번 공모전은 2026시즌 K리그와 팬이 함께 만들어갈 새로운 시작을 알리기 위해 마련되었으며, 축구로 긍정적인 사회적 변화를 이끌 수 있는 핵심 메시지를 팬들과 함께 발굴하는 데 중점을 둔다.

공모전 접수 기간은 이달 17일부터 31일까지이며, K리그 공식 인스타그램 프로필 링크를 통해 신청할 수 있다. 캐치프레이즈에는 경기를 넘어 사회에 선한 영향력을 만드는 리그의 가치 K리그가 팬들의 일상에 자연스럽게 함께한다는 의미가 반영되어야 하며, 글자 수 제한 없이 한글, 영문 모두 제출 가능하다.

제출된 캐치프레이즈는 1차 내부 심사를 거쳐 8개의 후보작이 추려진다. 2차 심사는 팬(30%), 구단 관계자(30%), 전문가(40%)의 점수를 합산해 최종 순위를 결정한다.

팬 투표는 내년 1월 8일부터 11일까지 진행되며, 최종 수상작은 1월 중 발표된다.

공모전 대상 수상자에게는 상금 100만 원과 아디다스 팀 K리그 사인 유니폼 1벌, 최우수상 수상자에게는 상금 50만 원, 우수상 수상자에게는 30만 원 상당의 아디다스 제품 및 K리그 공인구, 장려상 및 참가상 수상자에게는 부루마불 K리그 에디션, 도블 K리그, K리그 공인구 등이 증정된다.

최종 선정작은 2026시즌 K리그 공식 캐치프레이즈로 활용된다. 이는 2026시즌 K리그 공식 인트로 영상 K리그 홈페이지 및 소셜미디어 K리그 경기장 배너 및 옥외 홍보물 K리그 관련 MD 및 각종 캠페인 소재 등 K리그 공식 자산 전반에 적용될 예정이다.


