[단독] 유아인 돌아온다..장재현 손 잡고 3년 만의 복귀

연예계 관계자는 17일 스포츠조선에 "유아인이 장재현 감독이 연출하는 새 영화 '뱀피르'(vampire)로 돌아온다"고 밝혔다. 장재현 감독의 새 작품인 '뱀피르'는 뱀파이어물로, 이 작품은 그동안 장재현 감독이 '검은사제들', '사바하', '파묘' 등으로 펼쳐왔던 오컬트 세계관을 확장시키는 작품이 될 것으로 대중의 기대를 받고 있다.
장재현은 해외 매체와의 인터뷰를 통해 해당 작품에 대한 이야기를 전한 바 있다. 장재현 감독은 "뱀파이어를 소재로 한국형 오리지널 스토리를 개발하는 초기 단계다. 브램 스토커의 고전소설 '드라큘라'에서 영감을 얻었다. 러시아 정교회를 배경으로 한 뱀파이어 영화를 만들고 싶다"라면서 시나리오 집필에 2년, 최종 작품 공개까지 4년이 걸릴 것으로 예상한 바 있다.
'뱀피르'는 내년 하반기 촬영에 돌입할 예정. 유아인은 이를 통해 약 3년 만에 연기 활동에 복귀한다. 유아인은 2020년 9월부터 2022년 3월까지 프로포폴 투약과 수면제 불법 처방, 2022년 1월 미국에서 대마를 흡연한 행위 등의 혐의로 불구속 기소돼 재판을 받아온 바 있다. 2024년 징역 1년에 벌금 200만 원을 선고받고 법정 구속됐던 유아인은 이후 대법원 선고를 통해 징역 1년에 집행유예 2년, 벌금 200만 원을 확정받았다.
유아인은 드라마와 영화계에서 활발하게 활동해오던 배우다. 드라마 '지옥', '밀회', '사카고 타자기' 등과 영화 '소리도 없이', '베테랑', '사도', '버닝' 등 굵직한 작품을 남겼다. 이에 제41회 청룡영화상 남우주연상과 제57회 백상예술대상 영화 부문 남자 최우수연기상을 수상했다. 이에 그의 복귀에 대해서도 대중의 반응이 뜨겁게 이어지고 있다.