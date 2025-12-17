황동주, '이영자와 열애설'로 뜨더니...'진짜 아빠' 되려 고군분투 '커피차 인증'
[스포츠조선 김수현기자] '꽃중년의 대표주자' 배우 황동주가 커피차 인증샷을 공개했다.
티앤아이컬쳐스 소속 배우 황동주는 자신의 SNS에 "오늘도 너무 행복하게 촬영 중"이라는 글과 함께 사진을 게시했다.
공개된 사진 속에는 황동주가 함께 음료를 손에 들고 인증샷을 남기고 있는 모습이 담겼다.
친구들의 응원이 담긴 커피차에 황동주는 KBS 1TV '마리와 별난 아빠들'에 함께 출연하고 있는 배우 류진, 그리고 현우와 장난스런 포즈로 인증샷을 남기며 시선을 사로잡았다.
황동주는 '마리와 별난 아빠들'에서 주시라(박은혜 분)의 전 남편이자 딸 마리(하승리 분)의 법적 아빠인 '강민보' 역으로 열연을 펼치고 있다.
마리의 아빠 후보 세 명 중 한 명인 강민보(황동주 분)가 '진짜 아빠'로 인정받기 위해 고군분투하고 있는 가운데, 마리의 출생의 비밀이 앞으로 어떤 전개를 이어갈지 귀추가 주목된다.
황동주가 출연 중인 KBS 1TV '마리와 별난 아빠들'은 평일 오후 8시 30분에 방송된다.
