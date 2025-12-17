진태현♥박시은, 기쁜 소식 전했다.."2025년 예쁘고 착하게 잘살았다고 상 받아"

기사입력 2025-12-17 13:25


진태현♥박시은, 기쁜 소식 전했다.."2025년 예쁘고 착하게 잘살았다고…

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 진태현이 '2025 생명존중대상' 시상식에서 문화예술 인물 부문 대상 수상 소감을 밝혔다.

진태현은 17일 "저희 부부는 2025년 예쁘고 착하게 잘 살았다고 생명존중대상 문화 예술 인물 부분에서 대상을 받게 되었습니다"라고 전했다.

그는 "저희 부부가 열심히 살아가는 이유는 나눔과 흘려보내기 위해서입니다. 돈을 버는 목적이 쌓아두는 것이 아니라 조금이라도 이웃을 위해 흘려보내는 것이 가장 아름다운 가치라고 믿습니다"라고 밝혔다.

이어 "가끔 철없고 어리석고 무모했던 20대가 떠오르며 부끄럽습니다. 천천히 가고 있지만 하루하루 조금 더 좋은 사람으로 살아가 보겠습니다"라고 덧붙였다.


진태현♥박시은, 기쁜 소식 전했다.."2025년 예쁘고 착하게 잘살았다고…
진태현·박시은은 이날 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 '2025 생명존중대상' 시상식에서 문화예술 부문 인물 분야 대상을 수상했다.

생명보험재단이 17년간 진행하고 있는 '생명존중대상'은 위험한 순간에도 소중한 생명을 구한 우리 사회의 영웅들의 사례를 발굴해 알리며 사회 전반에 생명존중 가치를 확산하는 사업이다. 생명보험재단은 2009년부터 경찰, 소방, 해양경찰, 일반 시민, 문화예술 인물 및 콘텐츠 등 전국 각지에서 생명존중 정신을 몸소 보여준 사회적 의인을 발굴해 시상 및 상금을 지원하고 있다.

한편 진태현과 박시은은 2015년 결혼했다. 2019년에는 대학생 딸을 입양해 화제가 됐으며, 올해 초 마라토너 한지혜 씨와 제주에서 간호사를 준비 중인 딸을 가족으로 맞았다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[단독] 유아인 돌아온다..장재현 손 잡고 3년 만의 복귀

2.

조인성은 왜 박나래를 피했나…'나래바' 거절, 8년 만에 재소환[SC이슈]

3.

박보검, 박나래 ‘나래바’ 최다 초대 스타…“소속사 공문까지” 발언 재조명

4.

'85세' 사미자, 결혼 62년 차에도 남편♥과 스킨십 "오늘 아침에도 뽀뽀해" ('퍼라')

5.

전국노래자랑 '할담비' 지병수 씨, 10월 별세..향년 82세

연예 많이본뉴스
1.

[단독] 유아인 돌아온다..장재현 손 잡고 3년 만의 복귀

2.

조인성은 왜 박나래를 피했나…'나래바' 거절, 8년 만에 재소환[SC이슈]

3.

박보검, 박나래 ‘나래바’ 최다 초대 스타…“소속사 공문까지” 발언 재조명

4.

'85세' 사미자, 결혼 62년 차에도 남편♥과 스킨십 "오늘 아침에도 뽀뽀해" ('퍼라')

5.

전국노래자랑 '할담비' 지병수 씨, 10월 별세..향년 82세

스포츠 많이본뉴스
1.

'월드컵 죽음의 조' 일본 눈물 흘릴 지경, 32강 유력 상대 모로코 승승장구 '발롱도르급 선수 없이 아랍컵 결승'

2.

대충격 고백! 폰세, 日시절 왕따 폭로 → "정말 괴로웠다. 가장 어두운 시기"

3.

'충격 은퇴 위기' 박찬호 대기록 못 깨나…또 수술, 678억 계약 남았는데 어쩌나

4.

[공식발표]"일본에 가겠습니다" 이제 겨우 스물다섯, 거포 기대주 왜 은퇴하나

5.

다년계약 제안 거부한 김하성, ATL은 "장기적으로는 이곳에 남아주길" 연장계약 가능성 시사

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.