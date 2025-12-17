'이병헌♥' 이민정, "그 소문은 사실입니다"...'곽도원 논란'에 3년 묶인 '빌런즈' 공개
|
|
|한 화장품 브랜드 포토콜이 8일 여의도 FKI 타워에서 열렸다. 이민정이 포토타임을 갖고 있다. /2025.12.08/
[스포츠조선 김수현기자] 배우 이민정이 새 드라마 '빌런즈' 홍보 영상을 공개했다.
16일 이민정은 시크한 표정으로 등장해 "그 소문은 사실입니다"라는 내용이 담긴 종이를 떨어트렸다.
이어 "가장 나쁜 놈들이 나타났다는 '슈퍼' 범죄 액션 드라마 티빙 오리지널 '빌런즈' 12월 17일 독점 공개"라며 드라마를 홍보했다.
이민정은 오는 18일 공개되는 티빙 오리지널 시리즈 '빌런즈'에 출연한다. '빌런즈'는 초정밀 위조지폐 슈퍼노트를 둘러싼 악인들의 피 튀기는 충돌과 대결을 그린 슈퍼범죄액션 드라마.
최고의 지폐도안 아티스트 '한수현' 역으로 돌아온 이민정의 강렬한 변신에도 이목이 집중된다. 인생이 송두리째 뒤바뀐 사건 후 응징의 순간만을 기다리던 그는 판을 뒤집기 위해 거센 소용돌이 속으로 뛰어든다.
앞서 '빌런즈'는 2023년 방송을 목표로 제작에 돌입했었으나, 크랭크업 후였던 2022년 9월 곽도원이 음주운전 혐의로 입건되며 작품을 공개하지 못했었다.
한편 이민정은 2013년 이병헌과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.
