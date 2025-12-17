키, '주사 이모' 의혹 직격탄…'MBC 연예대상' MC 결국 하차
[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 샤이니 키가 '2025 MBC 방송연예대상' MC 자리에서 하차한다.
17일 'MBC 방송연예대상' 관계자는 "MC로 출연 예정이었던 키가 활동 중단 의사를 밝힘에 따라, 제작진은 이를 존중해 이번 시상식을 전현무, 장도연 2인 MC 체제로 진행하기로 최종 결정했다"고 밝혔다.
앞서 키는 최근 방송인 박나래와 관련해 불거진 이른바 '주사 이모' 의혹과 맞물려 논란의 중심에 섰다.
박나래가 불법 의료 시술 의혹을 받는 인물 이모 씨로부터 시술을 받았다는 의혹이 제기된 이후, 키 역시 해당 인물과 친분이 있다는 주장이 제기되며 파장이 이어졌다.
이에 대해 키 소속사 SM엔터테인먼트는 17일 공식 입장을 통해 "지인의 추천으로 이모 씨가 근무하는 강남구 소재 병원을 방문했고, 당시 그를 의사로 처음 알게 됐다"며 "이후에도 해당 병원에서 진료를 받아왔으며, 병원 방문이 어려운 경우 몇 차례 자택에서 진료를 받은 적이 있다"고 설명했다.
이어 "의사로 알고 있었고 별다른 언급이 없었던 상황에서 문제가 될 것이라 인지하지 못했다"고 덧붙였다.
논란이 확산되자 키는 활동 중단을 결정했다.
소속사는 "키는 사안의 엄중함을 인식하고 현재 예정된 일정과 출연 중인 프로그램에서 하차하기로 했다"며 "팬 여러분을 비롯해 모든 분들께 심려를 끼쳐드려 진심으로 사과드린다"고 전했다.
당초 키는 오는 29일 열리는 '2025 MBC 방송연예대상'에서 MC로 나설 예정이었으나, 활동 중단 결정에 따라 시상식에서도 물러나게 됐다. 이에 따라 이번 연예대상은 전현무와 장도연이 2인 MC로 진행한다.
한편 '2025 MBC 방송연예대상'은 오는 29일 생방송으로 진행될 예정이다.
