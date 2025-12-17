유재석, "조세호가 '유퀴즈' 떠났다" 하차 심경 밝혔다...첫 단독 진…

유재석, "조세호가 '유퀴즈' 떠났다" 하차 심경 밝혔다...첫 단독 진행에 '착잡'
[스포츠조선 김수현기자] 방송인 유재석이 최근 '조폭 연루설'이 불거진 조세호의 하차 소식을 전했다.
17일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'('유퀴즈')는 '미치지 않고서야' 특집으로 꾸며졌다.
이날 유재석은 덩그러니 혼자 놓여있는 가방을 보며 "조세호가 이번 일로 인해 '유퀴브'를 떠나게 됐다"라 밝혔다.
이어 "저도 그렇고 오랫동안 함께 했는데 오늘 막상 저 혼자 '유퀴즈'를 진행해야 한다 생각하니..."라며 착잡해했다.
유재석은 "본인이 이야기 했듯이 스스로를 다시 한 번 돌아보는 유익한 시간이 됐으면 한다"라며 담담하게 마무리 했다.
조세호는 최근 국내 최대 불법 자금 세탁 총책이라는 조직폭력배 두목 A씨와의 연루설을 제기돼 논란이 됐다.
이에 조세호 소속사 A2Z엔터테인먼트 측은 5일 조세호와 A씨의 친분설, 금품 수수 의혹 등을 부인했지만 고정 출연 중이던 tvN '유퀴즈 온 더 블럭', KBS2 '1박2일' 등의 방송에서 하차했다.
다만 넷플릭스 '도라이버 시즌3' 측은 "(조세호의) 촬영분은 예정대로 방송되며 향후 출연 여부는 내부 논의 중"이라 밝혔다.
이 가운데 조세호는 "주변 사람들과의 관계에 더욱 신중했어야 했는데, 지금보다 어렸던 마음에 그 모든 인연들에 성숙하게 대처하지 못했던 것 같다"면서도 "다만 많은 분들이 우려하시는 것처럼 그 인연으로 인해 제기된 의혹들은 전혀 사실이 아니라는 점을 말씀 드린다"고 밝혔다.
shyun@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.