'85세' 사미자, 생방송 중 쓰러졌다 "대사 보다 뇌경색 기절, 다리 괴사 후유증까지"

기사입력 2025-12-17 20:49


'85세' 사미자, 생방송 중 쓰러졌다 "대사 보다 뇌경색 기절, 다리 …

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 사미자가 당뇨의 위험성을 솔직하게 털어놨다.

17일 방송된 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 배우 사미자가 2018년 뇌경색으로 쓰러졌던 당시를 회상하며 건강과 관련된 솔직한 심경을 전했다.

사미자는 "85세가 되다 보니 늘 건강에 대한 걱정이 많다"며 운을 뗐다. 이어 "제가 2018년 방송 중에 뇌경색으로 쓰러지지 않았냐"며 당시 상황을 떠올렸다. 그는 "분장을 하고 자리에 앉아 대사를 외우고 있었는데, 옆에 있던 사람들이 갑자기 옆으로 쓰러지더라. '저 사람들이 왜 저러지, 오늘 녹화 큰일 나겠네'라고 생각했는데, 알고 보니 내가 쓰러진 거였다. 그게 내 비극의 시작이었다"고 말했다.


'85세' 사미자, 생방송 중 쓰러졌다 "대사 보다 뇌경색 기절, 다리 …
사미자는 뇌경색으로 인한 후유증도 털어놓았다. 그는 "오른쪽 다리가 내 마음대로 올라가지 않았다. 피가 잘 안 통해서 그런 거라고 하더라. 피가 통하지 않으니 다리가 괴사하기 시작했다"며 오른쪽 발등과 발목 뼈가 괴사했던 경험을 전했다. 이어 "수술을 받았는데, 지금은 감쪽같이 회복됐다"고 근황을 밝혔다.

이에 가정의학과 유병욱 교수는 "뇌경색 전에는 혈관 질환을 앓고 계셨냐"고 물었고, 사미자는 15년 전인 2010년 당뇨 진단을 받았다고 답했다. 다만 그는 "당시에는 '당뇨 정도는 누구나 겪는데, 나라고 못 이겨내겠냐'는 생각으로 제대로 관리를 하지 않았다"고 솔직하게 고백했다. 이어 "대수롭지 않게 생각했는데, 그게 정말 무서운 병이었다"고 덧붙였다.

한편 사미자는 1940년생으로, 1964년 동아방송 공채 1기 성우로 데뷔한 후 배우로 활동했다. KBS 1기 탤런트 출신 김관수와 1962년 결혼해 슬하에 2남1녀를 뒀다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"유재석이 CP보다 위"..이이경 주장 뒤집는 소속사 대표 녹취 공개됐다 (뒤통령)

2.

팝핀현준 "욕은 해도 폭력은 NO"vs제보자 "귀 맞아 고막 손상"…진실공방 계속[SC이슈]

3.

박나래 前남친 A씨, 개인정보 불법 수집 의혹…경찰 사건 접수

4.

같은 '주사 이모' 논란, 다른 선택…키는 사과·하차, 박나래는 법적 대응[SC이슈]

5.

함소원 前남편, 한국왔다.."전처가 내 방 만들어줘, 피곤하면 자고 간다"

연예 많이본뉴스
1.

"유재석이 CP보다 위"..이이경 주장 뒤집는 소속사 대표 녹취 공개됐다 (뒤통령)

2.

팝핀현준 "욕은 해도 폭력은 NO"vs제보자 "귀 맞아 고막 손상"…진실공방 계속[SC이슈]

3.

박나래 前남친 A씨, 개인정보 불법 수집 의혹…경찰 사건 접수

4.

같은 '주사 이모' 논란, 다른 선택…키는 사과·하차, 박나래는 법적 대응[SC이슈]

5.

함소원 前남편, 한국왔다.."전처가 내 방 만들어줘, 피곤하면 자고 간다"

스포츠 많이본뉴스
1.

3할 쳐본 적 없는데, 5년 140억 거절 실화냐...'희귀 매물' 거포 3루수, 도대체 얼마 원하나

2.

"초대박!" 韓 캡틴 손흥민 위상 미쳤다…해리 케인→음바페와 동급 "북중미월드컵 조별리그 최고 선수"

3.

'썩 괜찮은 계약이다. 단, 건강해야 해' 美 ESPN의 냉정한 평가, 애틀랜타의 김하성 1년 계약이 A가 아닌 이유. 건강 물음표 또 붙었다

4.

'측면에 에너지 더한다' 서울 이랜드, K3리그 출신 '2002년생 왼발 풀백' 최랑 영입[오피셜]

5.

[오피셜]충남아산FC, 제 4대 사령탑으로 임관식 감독 선임

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.