'85세' 사미자, 생방송 중 쓰러졌다 "대사 보다 뇌경색 기절, 다리 …

17일 방송된 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서 배우 사미자가 2018년 뇌경색으로 쓰러졌던 당시를 회상하며 건강과 관련된 솔직한 심경을 전했다.
사미자는 "85세가 되다 보니 늘 건강에 대한 걱정이 많다"며 운을 뗐다. 이어 "제가 2018년 방송 중에 뇌경색으로 쓰러지지 않았냐"며 당시 상황을 떠올렸다. 그는 "분장을 하고 자리에 앉아 대사를 외우고 있었는데, 옆에 있던 사람들이 갑자기 옆으로 쓰러지더라. '저 사람들이 왜 저러지, 오늘 녹화 큰일 나겠네'라고 생각했는데, 알고 보니 내가 쓰러진 거였다. 그게 내 비극의 시작이었다"고 말했다.
사미자는 뇌경색으로 인한 후유증도 털어놓았다. 그는 "오른쪽 다리가 내 마음대로 올라가지 않았다. 피가 잘 안 통해서 그런 거라고 하더라. 피가 통하지 않으니 다리가 괴사하기 시작했다"며 오른쪽 발등과 발목 뼈가 괴사했던 경험을 전했다. 이어 "수술을 받았는데, 지금은 감쪽같이 회복됐다"고 근황을 밝혔다.
이에 가정의학과 유병욱 교수는 "뇌경색 전에는 혈관 질환을 앓고 계셨냐"고 물었고, 사미자는 15년 전인 2010년 당뇨 진단을 받았다고 답했다. 다만 그는 "당시에는 '당뇨 정도는 누구나 겪는데, 나라고 못 이겨내겠냐'는 생각으로 제대로 관리를 하지 않았다"고 솔직하게 고백했다. 이어 "대수롭지 않게 생각했는데, 그게 정말 무서운 병이었다"고 덧붙였다.
한편 사미자는 1940년생으로, 1964년 동아방송 공채 1기 성우로 데뷔한 후 배우로 활동했다. KBS 1기 탤런트 출신 김관수와 1962년 결혼해 슬하에 2남1녀를 뒀다.