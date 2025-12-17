신지♥문원, 반대 여론 뒤집은 사랑 "잘 버텨주고, 감싸줘서 고맙다"

[스포츠조선 김소희 기자] 코요태 신지와 예비 신랑 문원이 서로를 향한 감사와 애정을 전했다.
17일 유튜브 채널 '어떤신지?'에는 "'그동안 정말 고마웠어..'"라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 두 사람은 한 해를 마무리하며 서로에게 고마웠던 점 세 가지를 솔직하게 털어놨다.
먼저 문원은 "옆에 있어줘서 고맙고, 감싸줘서 고맙다. 존경할 만한 사람이 곁에 생겨 정말 감사하다"며 "배울 점이 많은 인생 선배이자, 살아가면서는 친구이고, 앞으로 행복을 함께할 사람이라 생각하니 너무 행복하다. 앞으로도 계속 그렇게 함께 가고 싶다"고 진심을 전했다.
이에 신지는 "무엇보다 옆에 있어준 것, 그리고 언제나 내 편이라는 점이 가장 고맙다"며 "내 편이 생겼다는 게 너무 좋다. 무조건적인 내 편이 있다는 게 가장 큰 행복"이라고 애정을 드러냈다. 이어 "잘 버텨줘서 고맙다"고 덧붙이며 마음을 전했다.
제작진이 서로에게 바라는 점이나 고치고 싶은 부분을 묻자 신지는 "그런 건 없다"고 단호하게 말했다. 그는 "서로 다른 환경에서 오랜 시간 살아왔기 때문에 지금은 맞춰가는 과정"이라며 "아직 오래된 관계는 아니고, 지금도 서로를 알아가고 있는 단계라고 생각한다. 문원을 하나의 인격체로 그대로 받아들이려 한다"고 설명했다.
마지막으로 문원은 "한 해 동안 다사다난했지만 재밌고 즐거운 순간도 많았다. 그 모든 시간을 잘 버텨줘서 고맙다"고 말했고, 신지는 "우리가 오히려 더 단단해진 것 같다. 둘 다 더 성숙해지고, 생각도 깊어지면서 주변 사람들의 시선까지 함께 고민할 수 있게 된 점이 좋은 변화"라고 화답했다.
한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 내년 결혼한다. 그러나 지난 7월 신지의 유튜브를 통해 코요태 김종민, 빽가에게 상견례를 하는 모습이 공개된 후 문원이 돌싱이고, 딸이 있다는 사실이 공개되자 사생활 의혹이 제기되는 등 부정적인 여론이 확산됐다. 이에 대해 신지는 "여러분의 걱정 어린 의견과 의혹을 소속사와 함께 모두 확인했으며 의혹은 모두 사실이 아니라는 것을 확인했다. 여러분들께서 보내주신 관심과 우려의 말씀들을 충분히 이해하고 있다, 고민하고 더 살피도록 하겠다"라는 입장을 밝혔다.