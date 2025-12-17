장영란, ♥한창과 이혼 할 뻔 '무슨 일?'..."400평 한방병원 운영 중 많이 싸워"('A급 장영란')

기사입력 2025-12-17 18:56


[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 장영란이 남편이 '400평 한방 병원' 운영 당시 이혼할 뻔 했다고 털어놨다.

17일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 "거짓말탐지기 달자마자 웃음기 사라진 장영란 "이라면서 영상이 게재됐다.

영상 속 장영란은 거짓말탐지기 착용 후 팬들의 질문에 답하는 시간을 가졌다.

먼저 장영란은 '보정했다 들킨 수영복 사진, 걸리지만 않았다면 쥐도 새도 모르게 지우고 싶다'는 질문에 '그렇다'고 답했다.

장영란은 "남편이 너무 잘 찍었다. 근데 뭐가 땅에 떨어지더라. 엉덩이가"라면서 "풍성함이 없어서 한번 터치 했으면 안 걸렸을거다. 근데 세 번 터치했더니 건물이 휘더라"고 해 웃음을 안겼다. 이어 그는 "건물 휜 거 모르고 내 엉덩이만 봤다. 만족해서 올렸더니, '건물 휘었다'고 하는데 무슨 말인지 몰랐다"면서 "결과적으로 남편이 '몸매 좋은데'라면서 너무 억울해서 해명 동영상을 올린거다"고 밝혔다.


이어 '솔직히 남편이 다시는 병원을 안 했으면 좋겠다'는 질문에 '네'라고 답한 장영란. 그러나 거짓으로 나왔다. 'A급 장영란 채널 삭제보다 400평 한방병원 다시 하는 게 더 싫다'는 질문에는 '네'라고 답했고 이는 진실이었다.

장영란은 "아니다. 남편이 병원을 안 했으면 좋겠다. 진짜 잘못 된 것 같다"면서 "우리 남편이 짠해서 그런가"라고 했다. 이어 그는 "병원 이야기 자체가 짜증이 난다. 그 정도로 싫다"면서 "남편이 한방 병원 하던 시절 이혼 몇 번 할 뻔 했다"고 털어놨다.

장영란은 "그래서 다시는 남편 병원하면 뜯어서라도 말릴 것 같다"면서 "한의원은 모르겠다. 남편이 나한테 신경 쓰지 말고 본인이 한다면 하라 그럴 것 같은데 내가 관여하고 싶지는 않다. 그러면 싸운다"고 말했다.


또한 장영란은 '남편이 한의사 아니었어도 사귀었을거다'는 질문에 '네'라고 답했지만 거짓이었다. 이에 장영란은 "한의사 영향이 있긴 있었다"며 웃었다. 그는 "내가 약간 딸리기 때문에 나보다 지적인 남자를 좋아한다. 한의사여서 좋은 게 아니라 지적인 게, 똑똑한 게좋았던 거다. 근데 한의사가 더 플러스가 됐다"고 솔직하게 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com

