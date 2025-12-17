장영란, ♥한창과 이혼 할 뻔 '무슨 일?'..."400평 한방병원 운영…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 장영란이 남편이 '400평 한방 병원' 운영 당시 이혼할 뻔 했다고 털어놨다.
먼저 장영란은 '보정했다 들킨 수영복 사진, 걸리지만 않았다면 쥐도 새도 모르게 지우고 싶다'는 질문에 '그렇다'고 답했다.
장영란은 "아니다. 남편이 병원을 안 했으면 좋겠다. 진짜 잘못 된 것 같다"면서 "우리 남편이 짠해서 그런가"라고 했다. 이어 그는 "병원 이야기 자체가 짜증이 난다. 그 정도로 싫다"면서 "남편이 한방 병원 하던 시절 이혼 몇 번 할 뻔 했다"고 털어놨다.
장영란은 "그래서 다시는 남편 병원하면 뜯어서라도 말릴 것 같다"면서 "한의원은 모르겠다. 남편이 나한테 신경 쓰지 말고 본인이 한다면 하라 그럴 것 같은데 내가 관여하고 싶지는 않다. 그러면 싸운다"고 말했다.
또한 장영란은 '남편이 한의사 아니었어도 사귀었을거다'는 질문에 '네'라고 답했지만 거짓이었다. 이에 장영란은 "한의사 영향이 있긴 있었다"며 웃었다. 그는 "내가 약간 딸리기 때문에 나보다 지적인 남자를 좋아한다. 한의사여서 좋은 게 아니라 지적인 게, 똑똑한 게좋았던 거다. 근데 한의사가 더 플러스가 됐다"고 솔직하게 밝혔다.
