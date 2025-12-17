유재석이 먼저 반겼다...'같은 성격 유형' 김다미 매력에 극찬 "리액션 좋아"

기사입력 2025-12-17 21:36


유재석이 먼저 반겼다...'같은 성격 유형' 김다미 매력에 극찬 "리액션…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 김다미가 솔직한 매력으로 유재석까지 사로잡았다.

17일 방송된 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'('유퀴즈')는 '미치지 않고서야' 특집으로 꾸며졌다.

이날 유재석은 오늘의 주인공 배우 김다미에 대해 "'틈만나면'에서 봤는데 '유퀴즈'에서 보게 됐다. 리액션도 좋으시고 굉장히 재밌으시더라"라며 반가워 했다.

유재석은 "다미씨는 예능 나오기 전에 주문을 외우고 온다더라"라 했고 김다미는 "재밌다!"를 외쳐 웃음을 자아냈다. 유재석과 김다미는 MBTI가 ISFP로 똑같다고.

'대홍수'를 촬영하면서 고충도 있었다. 김다미는 "수중에서 연기를 해야 하다보니까 수영, 스쿠버, 수중 액션을 2~3개월 정도 연습을 했다. 그전까지는 자유형정도만 했었다. 캐릭터가 점점 수영을 잘해지는 역할이라 연습을 했다"라 밝혔다.

김다미는 "어릴 때 부모님이 맞벌이셔서 혼자 있는 시간이 많아져서 자연스럽게 TV를 보다보니 '나도 연기를 하고 싶다'라는 생각을 하게 됐다. 엄마가 되게 조그마한 가게에서 일을 ?다. 형형색색의 실들이 있고 엄마와 손님들이 먹다 남은 믹스 커피가 기억이 난다"라며 어린시절을 회상했다.


유재석이 먼저 반겼다...'같은 성격 유형' 김다미 매력에 극찬 "리액션…
김다미는 "제가 한 건 없지만 어린 시절 기억이 따뜻하게 남아있다. 주말에는 영화관을 많이 갔다. 새 영화 개봉했다 하면 저희를 데리고 가서 보여주셨다. 그게 (배우가 된) 영향이 됐다"고 했다.

어릴 때는 끼가 없다는 말을 많이 들었다는 김다미는 "제가 나서는 성격이 아니다 보니 그런 거 같다"라 했고 '부모님 반응'에는 "제가 하고 싶은 걸 응원해주셨다. 예전에 부모님이 젊으셨을 때 당신들의 꿈을 못이루셨던 게 아쉬우셨던 거 같다. '실패하더라도 그때까지는 하고 싶은 걸 해봐라'라 하셨다"고 전했다.


유재석이 먼저 반겼다...'같은 성격 유형' 김다미 매력에 극찬 "리액션…

어머니는 '너는 꿈을 잃지 말아라' 하고 바로 연기학원에 등록해주셨다고. 김다미는 "고등학교 때까지 배우가 되고 싶다 하니 학원에 등록을 해주셨다"라 털어놓았다.

디자이너가 꿈이셨던 어머니는 김다미에게 예쁜 옷을 만들어주셨다고. 김다미는 어머니가 만들어주신 귀여운 코트를 자랑했다.

그는 "연기 배울 때 돈이 많이 들었다. 그래서 고등학교 때도 틈틈이 알바를 했고, 대학생 때도 알바를 하면서 피팅모델을 했다. 보탬이 되어야 하니까 그렇게 했었다"라고 고백했다.

하지만 대학교 4학년까지 오디션도 안봤다고. 김다미는 "준비가 안됐다고 생각했다"라 했다.


유재석이 먼저 반겼다...'같은 성격 유형' 김다미 매력에 극찬 "리액션…
그렇게 영화 '마녀'로 데뷔를 했다는 김다미는 "주인공으로 큰 역할을 맡은 건 '마녀'였다"며 당시 오디션에 대해 "사실 저는 제가 할 수 있는 게 많이 없어서 '연기만 열심히 준비해가자' 싶었다. 캐릭터가 노래랑 춤을 잘했어야 했는데 '잘 못한다'고 했다. 떨어진 줄 알았는데 그게 붙었다고 연락이 왔다"라 했다.

이어 "처음에는 주인공인지 뭔지 몰랐다. 갔는데 감독님이 '너에게 도박을 걸어보겠다'고 하시더라. 대본을 받을 때 스태프분에게 '제가 주인공인 거죠?' 하고 물어봤다"라고 밝혔다.

청춘물을 많이 한 김다미는 데뷔 후 교복을 입는 작품을 많이 했다. 그는 "신기하게 교복을 많이 입게 되더라. 세월의 흐름을 보여주는 경우가 많아서 입게 됐다. 학생과 성인 역을 같이 연기한 드라마를 많이 했다"라 끄덕였다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 前남친 A씨, 개인정보 불법 수집 의혹…경찰 사건 접수

2.

함소원 前남편, 한국왔다.."전처가 내 방 만들어줘, 피곤하면 자고 간다"

3.

같은 '주사 이모' 논란, 다른 선택…키는 사과·하차, 박나래는 법적 대응[SC이슈]

4.

박나래 전 남친, 경찰 고발 당했다…"매니저 개인정보 유출 정황" [SC이슈]

5.

[공식] 키, '주사 이모' 여파에…MBC '연예대상' MC 하차→전현무·장도연 2인 체제

연예 많이본뉴스
1.

박나래 前남친 A씨, 개인정보 불법 수집 의혹…경찰 사건 접수

2.

함소원 前남편, 한국왔다.."전처가 내 방 만들어줘, 피곤하면 자고 간다"

3.

같은 '주사 이모' 논란, 다른 선택…키는 사과·하차, 박나래는 법적 대응[SC이슈]

4.

박나래 전 남친, 경찰 고발 당했다…"매니저 개인정보 유출 정황" [SC이슈]

5.

[공식] 키, '주사 이모' 여파에…MBC '연예대상' MC 하차→전현무·장도연 2인 체제

스포츠 많이본뉴스
1.

'썩 괜찮은 계약이다. 단, 건강해야 해' 美 ESPN의 냉정한 평가, 애틀랜타의 김하성 1년 계약이 A가 아닌 이유. 건강 물음표 또 붙었다

2.

[오피셜]충남아산FC, 제 4대 사령탑으로 임관식 감독 선임

3.

'2026시즌 K리그 캐치프레이즈, 팬이 직접 정한다' 한국프로축구연맹, '캐치프레이즈 공모전' 개최

4.

[공식발표]'손흥민 없었으면 어떻게 했으려나…' 토트넘, SON 다큐멘터리 '깜짝' 공개 예고

5.

임오경X진종오X조계원 의원 주최 '대한체육회 선거제도 개선' 공청회 23일 국회서 열린다[오피셜]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.