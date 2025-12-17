장윤정, '도장TV'대신 개인채널 판 이유…"부부싸움? 법적분쟁?NO→내…

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 장윤정이 부부 유튜브 채널 '도장TV'와 별개로 개인 채널을 운영하게 된 이유를 솔직하게 털어놨다.
장윤정은 유튜브 채널 '장공장장윤정'에 '입은 하나인데 재밌게 먹고 맛있게 토크 합니다 l 2부 행사 그리고 애프터 파티'이라는 제목의 영상을 업로드 했다.
영상에서 장윤정은 "유튜브가 따로 있었잖아요. 근데 왜 따로 판 거예요"라는 질문을 받자, 독립 배경을 직접 설명했다. 그는 "싸운거 아니다. 법적 분쟁 아니다"라고 웃으며 "거기서 내 맘대로 하는 게 조금 한계가 있더라고"라고 말하며 기존 채널에서의 제약을 언급했다. 이어 "우리 남편도 남편대로 하고 싶은 게 있고"라며 부부 채널 특성상 각자의 방향성이 달랐음을 설명했다.
장윤정은 또 "그래서 나는 이제 음악적으로 따로 빠져야 되겠다"고 덧붙이며, 개인 채널 개설이 갈등이 아닌 선택의 문제였음을 분명히 했다.
이번 영상은 공식 행사 이후 이어진 애프터 파티 현장을 담았다. 출연진과 스태프들은 김치와 수육, 고기를 나눠 먹으며 격식 없는 '잔치' 분위기를 즐겼다. 장윤정은 파티보다는 "이런 게 낫다"며 소박한 자리의 편안함을 강조했다. 음식을 함께 준비하고 나누는 과정 속에서 자연스러운 대화가 이어졌고, 현장 분위기에 대해 "아무도 군소리를 안 한다", "마을 잔치 같다"는 반응도 나왔다.
영상에서 또 장윤정은 오랜 기간 대중에게 각인된 트로트 가수 이미지에 대해 스스로도 모르게 지켜온 선이 있었다고 털어놨다. 그는 "바르게 행동해야 되고 착해야 되는 이미지가 자연스럽게 몸에 배어 있었고, 그로 인해 감정 표현이나 생각 발산에 답답함을 느껴왔다"는 점을 언급했다. 그는 "표현의 자유를 얻기 위해 이미지를 무너뜨리기보다는, 기존 이미지와는 분리된 방식으로 새로운 표현 창구를 만들고 싶다"는 생각을 드러냈다.
장윤정은 또 "무명이 거의 없었던 것처럼 보이지만, 데뷔 이후 '어머나'를 만나기 전까지의 시간, 프로그램 폐지 등 불안정한 시기가 있었다. 바닥을 겪어봐야 한다"며 "절박함이 있어야 새로운 시도와 에너지가 나온다"고 설명하기도 했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com