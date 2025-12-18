김태원, 아이유 덕분에 1억 벌었다..."천재성에 '네버엔딩스토리' 리메…

김태원, 아이유 덕분에 1억 벌었다..."천재성에 '네버엔딩스토리' 리메이크 허락" ('라스')
[스포츠조선 정안지 기자]가수 김태원이 "저작권료로 한 번에 1억을 번 적도 있다"고 밝혀 눈길을 끌었다.
17일 방송된 MBC '라디오스타'에는 김태원, 이필모, 김용명, 심자윤이 출연하는 '필모를 부탁해' 특집으로 꾸며졌다.
이날 김태원은 "아이유의 'Never Ending Story'(네버 엔딩 스토리) 덕분에 대중에 끌올 됐다"는 질문에 "영광이다"고 했다.
그는 "아이유에게 먼저 연락이 왔다"면서 "아이유는 내가 보기에는 천재성이 있는 친구다. 근데 그 곡이 그렇게 하루 아침에 확 뜰 지 몰랐다. '아이유는 슈퍼스타구나' 생각을 했다"고 했다.
특히 저작권료로 한 번에 1억을 번 적도 있다는 질문에 김태원은 "분기에 그렇게 들어왔다. 한번 그런 적 있다. 아이유가 리메이크 했을 때다"면서 "오래된 팀의 음악이 다시 불리는 것만으로도 영광이다"고 했다.
현재 저작권 협회에 등곡된 곡만 300곡이라는 김태원은 "일본 가수한테도 곡 의뢰가 들어왔었다. 근데 반 사기다"고 말해 궁금증을 자아냈다
그는 "1년 동안 만들었다. 나중에 알고보니 그 분이 다나카였다. 진짜 일본 가수인 줄 알았다. 알고보니 김경욱이라더라"며 "가창력이 너무 별로더라. 다나카와 인연인 곡이 아니라면 '다시 사랑한다면'처럼 리메이크 됐으면 좋겠다. 너무 아깝다"고 해 웃음을 자아냈다.
또한 김태원은 홧김에 플렉스한 3억대 슈퍼카 때문에 골치가 아프다고. 그는 "MBC에서 '위대한 탄생'을 하다가 용감한 형제를 만났다. 그때 그 친구 팔목을 보고 '밴드들은 뭐하나'는 반감에 차를 샀다"고 했다.
김태원은 "다른 차들보다 크다. 주차할 때 꼭 부딪힌다. 닿으면 500만원이다"면서 "팔라고 전문가한테 물어봤더니 2천만원 준다더라. 부속값이 비싸니까 사람들이 안 사는거다"며 웃픈 미소를 지었다.
그때 김용명은 "2015년식이냐, 몇 킬로 타셨냐. 에어컨 나오냐"면서 입찰에 도전해 눈길을 끌었다.
anjee85@sportschosun.com
