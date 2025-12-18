'80세' 선우용여 "요양원 안 가고 집에서 죽을 것, 재산은 자식 아닌 돌봐준 사람 몫"

기사입력 2025-12-18 19:27


[스포츠조선 이게은기자] 배우 선우용여가 죽음에 대한 생각을 밝혔다.

18일 '안녕하세요 최화정이에요' 채널에는 '죽음을 준비하는 최화정과 선우용여의 충격적인 이야기 (유언,랍스터먹방)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

최화정은 선우용여에게 "내가 20대일 때는 60살까지 살 거라고 생각을 못 했다. 70, 80대가 어떤 모습일지, 경험해 보지 못한 세계를 선생님이 말해주셔서 너무 도움이 된다. 그래서 사람들이 선생님의 유튜브를 보는 것 같다"라고 말했다. 그러자 선우용여는 "이제 나는 가는 걸 연습해야 할 것 같다. 내려놔야 할 게 많다. 자식이 돈을 달라고 하면 주지 말아야 한다. 주고 싶으면 줘도 되는데, 달라고 할 때 주는 건 자식을 망치는 거다"라며 소신을 전했다.


또 선우용여는 최화정에게 "이제 너는 혼자다. 혼자 살 거는 확실하게 100살까지 꽉 쥐고 있어야 한다. 절대 요양원에 들어가지 마라"라고 강조, "나는 정신이 오락가락해져도 내 집에서 죽을 거다. 사람을 둬야 한다. 내가 죽을 때 그 사람에게 재산을 주고 죽는 거다. (나를) 진실로 잘 도와줬으면 (내 돈은) 그 사람 거다"라고 덧붙였다. 최화정은 "되게 합리적인 것 같다"라고 반응했고, 선우용여는 "왜냐하면 자식들은 출가외인이고 자기네 살기 바쁘다"라고 말했다.

joyjoy90@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

