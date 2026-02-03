윤유선, ♥판사 남편과 별거 위기...가출 선언까지 "1년간 문제 극복 중" ('동상이몽2')

[스포츠조선 이우주 기자] 화요일 밤으로 자리를 옮긴 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에 배우 윤유선과 판사 출신 이성호 부부가 방송 최초로 동반 출연해, 25년 결혼 생활의 풀스토리를 단독 공개한다.
대표 부부 예능 프로그램 SBS '동상이몽2'가 2월부터 월요일에서 화요일로 편성을 옮겨 시청자들을 찾아간다. 3일 방송은 화요 예능으로 새롭게 출발하는 첫 회인 만큼 특별한 운명 부부가 포문을 열 예정이다. 아역 시절부터 꾸준히 활동하며 올해 데뷔 52년 차를 맞은 배우 윤유선과 '어금니 아빠 사건', '전 경찰청장 실형 선고' 등으로 대중에게 이름을 알린 전 판사이자 현 법조인 이성호가 그 주인공이다. 방송 최초 부부 동반 예능 출격을 앞둔 두 사람은 그동안 어디서도 밝힌 적 없는 인생사와 리얼한 부부 일상을 가감 없이 공개할 것을 예고해 기대를 모은다.
두 사람은 2000년 겨울 소개팅으로 만난 뒤 98일 만에 초고속 결혼에 골인했다는 사실이 알려지며 모두를 놀라게 했다. 올해로 결혼 25주년을 맞은 윤유선, 이성호 부부는 "사계절을 다 겪어보고 결혼할걸"이라는 솔직한 소감을 밝혀 스튜디오의 웃음을 자아냈다. 특히 윤유선의 남편인 전 판사 이성호의 충격 발언이 눈길을 끌었다. 그는 "윤유선은 내 이상형이 아니었다. 결혼 못 할까 봐 내가 구제해 준 것"이라며 일관된 주장을 펼쳐 스튜디오를 술렁이게 했다.
이에 윤유선은 "연애할 때 지나는 길도 아니면서 매일 지나는 길이라며 나를 만나러 왔잖아"라며 정면 반박에 나섰고, 급기야 '누가 먼저 좋아했나'를 두고 팽팽한 진실 공방이 벌어졌다. 두 사람은 각자의 주장을 뒷받침하기 위해 그동안 숨겨왔던 사생활까지 낱낱이 폭로했다. 과연 25년 동안 이어진 두 사람의 엇갈린 주장 속 숨겨진 진실은 무엇일지 관심을 모은다.
두 사람은 결혼 7년 차에 찾아온 위기에 대해서도 고백했다. 말다툼 중 좁혀지지 않는 간극에 결국 남편 이성호가 "내가 집을 나가겠다"라며 가출 선언까지 한 것. 그러나 윤유선은 '단 한 마디'로 별거 위기를 극복했다고 밝혔다. 이성호는 예상치 못한 아내의 반응에 가출 결심을 철회했고, 이를 본 MC들은 "현명하다"며 찬사를 금치 못했다는 후문이다. 과연 판사 남편의 마음을 돌린 윤유선의 한 마디는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.
그런가 하면 윤유선 부부의 절친한 배우 정석용이 든든한 지원군으로 나섰다. 지난해 '동상이몽2' 출연 당시 결혼 사실을 처음 공개하며 화제를 모았던 정석용은 한층 밝아진 모습으로 등장해 이목을 모았다. 이성호는 "석용이는 결혼 못 할 줄 알았다"며 '외모 디스'로 찐친 케미의 포문을 열었고, 정석용은 "형님이 그런 말 할 처지는 아니다"라고 받아치며 환장(?)의 티키타카를 완성했다. 모두를 폭소케한 두 중년 남편의 쟁쟁한 설전은 방송에서 확인할 수 있다.
한편, 올해 25주년을 맞은 윤유선, 이성호 부부에게 새로운 위기가 또 한 번 찾아왔다. 지난해 1월부터 약 1년간 '이 문제'를 극복 중이라고 밝힌 두 사람은 최후의 방법으로 은혼 여행을 준비하고 있다고 밝혔다. 윤유선, 이성호 부부의 '25주년 은혼 여행'은 '동상이몽2''에서 계속해서 이어질 예정이다
'배우♥판사 1호' 윤유선, 이성호의 부부 동반 첫 예능 출격기는 3일 화요일 밤 10시 40분 새로운 시간대로 찾아오는 SBS '동상이몽2'에서 확인할 수 있다.