[공식] 임성근 셰프 측 "파주 식당 개업 취소는 사실무근"..'매매설'에 강력부인

[스포츠조선 문지연 기자] '흑백요리사2' 임성근 셰프의 식당 개업이 무리 없이 진행 중이다.
임성근 셰프 측 관계자는 3일 스포츠조선에 "개업 취소설은 사실무근이다. '매매'는 해당 건물의 옆 땅이 판매한다는 '매매' 현수막을 걸은 것"이라고 밝혔다. 최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 경기도 파주시 심학산 근처에 개업을 준비 중이던 임성근 셰프의 식당에 대한 공사가 중단됐고, 개업이 취소된 것 아니냐는 의혹이 퍼졌다. 그러나 임 셰프 측은 "사실이 아니"라고 밝혔다. 정상적으로 개입 준비를 진행 중이라는 것.
임성근 셰프는 자신의 개인 계정을 통해 파주 심학산에서 3월 식당을 개업한다는 사실을 꾸준히 알려왔다. 최근 스포츠조선과의 인터뷰를 통해서도 "파주 심학산에서 준비 중인 식당은 내 소유가 아니다. 회사가 있다. 제가 사기를 당하고 쉬고 있는데, 회사에서 차려줄테니 요리를 하면 월급과 인센티브를 준다로 해서 하게 된 것이다. 저의 일은 조리실 안의 일이기에 하려고 한다"고 말하며 식당 개업에 대한 이야기를 전하기도 했다.
한편 임성근 셰프는 넷플릭스 '흑백요리사2'를 통해 '임짱'으로 불리며 폭발적인 인기를 모으기도 했던 인물. 방송 공개 이후 2주 연속으로 화제성 1위를 차지하고, 최강록 셰프의 우승이 공개된 이후에는 2위를 차지하면서 대중의 큰 관심을 받았다.(굿데이터코퍼레이션 펀덱스 TV-OTT 통합 비드라마 출연자 화제성 부문) 그러나 큰 관심이 부담돼 공개했던 음주운전 고백 이후 그동안 받아왔던 응원 대신 질타를 받기도 했다.