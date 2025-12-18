'박나래' 주사이모 "분칠하는 것들과 친해지지 말랬는데"..의미심장 프로…

[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 박나래에게 불법 의료 시술을 한 의혹을 받고 있는 이른바 '주사 이모'의 프로필 메시지가 화제를 모으고 있다.
18일 디스패치는 '주사 이모'가 박나래, 그룹 샤이니 멤버 키에 이어 먹방 유튜버 입짧은햇님에게도 불법 의료 시술을 한 의혹에 대해 보도했다.
매체는 입짧은햇님이 '주사 이모'로부터 불법적으로 약을 받고 링거를 맞았다는 의혹을 제기, 관련 메신저 대화 내용도 공개했다. '주사 이모'는 박나래 측에게 다이어트 약을 전달하며 "나래 다이어트 약 하루에 2번은 먹어야 해. 햇님이는 3번 먹는다고~ 심하게 먹는 날에는 4번도 먹어. 그래야지 살 안 쪄"라는 메시지를 보냈다. 박나래 매니저에게 "햇님이 내 약을 먹고 30kg를 뺐다"라고 언급하기도 했다.
또 입짧은햇님이 '주사 이모'의 전달책 역할을 했고, '주사 이모'의 집에서 의료기기로 분류되는 고주파 기계로 체형 관리를 받았다는 의혹 등도 제기됐다.
이 모든 의혹에 대해 입짧은햇님은 '주사 이모'가 일하던 병원에서 부기약은 받은 적 있다면서도 "다이어트 약, 링거는 관계 없는 일"이라고 부인했다.
그런 가운데 '주사 이모'의 프로필도 공개됐는데, '주사 이모'는 "분칠하는 것들과 친하게 지내지 말라고 충고했었다. 내가 믿고 아끼고 사랑하는 동생들이라고 생각했는데 나만 ~이네"라는 글귀가 담겨 눈길을 끌었다. ~부분은 블러 처리가 됐다.
또 "2014~2019년 내몽과 의과대학 교수였던 거 맞다. 단지 2019년 코로나로 인해 내몽고에 갈 수 없었고 코로나 경계난에 힘들었다는 것과 2021년 7월 '과학기술대학'으로 바뀌었다는 소식을 난 늦게 통보를 받았다"라는 내용도 담겨있다.