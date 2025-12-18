'韓 초대형 이적설' 양민혁(19, 레알 마드리드) 공식입장 떴다, 포츠…

최근 양민혁은 레알 이적설이 등장했다. 스페인 매체인 피자헤스는 15일(이하 한국시각) '레알 은 양민혁을 예의주시하고 있다. 성장 가능성이 큰 젊은 선수에게 투자하는 팀 정책에 부합하는 선수'라고 보도했다. 매체는 레알이 양민혁을 당장 1군에 투입하는 게 아니라 레알 B팀인 카스티야에 소속돼 성장할 것이라며 레알의 양민혁 육성 계획까지 상세히 보도했다.
하지만 공신력이 매우 낮은 피자헤스답게 모든 이적설은 허구였다. 포츠머스 지역지인 영국 더 뉴스에 따르면 존 무시뉴 포츠머스 감독은 양민혁의 레알행을 적극 부인했다. 무시뉴 감독은 18일 더 뉴스와의 인터뷰에서 "(레알 관련) 이야기는 들었지만, 토트넘이나 레알로부터 내가 직접 들은 건 아무것도 없다"고 이적설을 부인했다.
사진=포츠머스
무시뉴 감독은 시즌 끝까지 양민혁을 데리고 있고 싶어했다. "양민혁은 시즌 끝까지 여기 있을 거라고 생각한다"고 밝혔다. 다만 "대부분의 임대 계약이 그렇듯 토트넘에는 복귀 조항이 있다. 원하면 복귀시킬 수 있다"며 토트넘이 부르면 양민혁을 돌려보낼 수밖에 없다고 설명했다.
무시뉴 감독은 양민혁을 긍정적으로 보고 있었다. "양민혁은 특히 시즌 초반에 우리가 보여준 많은 경기력에서 정말 밝은 불꽃 같은 존재였다. 가끔은 어린 선수들에게서 흔히 볼 수 있는 모습도 있었지만, 어려움을 겪는 팀에 합류한 19세 선수로서는 매우 잘해주고 있다. 그는 시즌 종료까지 남을 것"이라며 양민혁을 임대로 계속 활용하고 싶다는 의사를 연이어 내비쳤다.
사진=포츠머스
양민혁 입장에서도 레알로 이적할 이유가 전혀 없다. 영국에서의 커리어도 제대로 정리되지 않은 상황에서 전혀 다른 스페인 무대로 팀을 옮기면 적응하다가 성장해야 할 시간을 놓칠 수 있다. 또한 레알 1군도 아니고, B팀으로 향하는 건 양민혁 수준에도 맞지 않는다. K리그에서 이미 역대 최고 초신성으로 증명한 양민혁이 현재 스페인 3부 리그에 소속된 레알 B팀으로 향하는 건 성장에 아무런 도움이 되지 않는다.
현재 양민혁은 잉글랜드 챔피언십(2부 리그)에서도 경기력도 약간은 아쉬운 상태다. 더 뉴스도 '양민혁은 8월 프리미어리그에서 시즌 임대로 합류한 이후 포츠머스에서 엇갈린 출발을 경험했다. 1월 토트넘 합류 이후 두 번째 챔피언십 임대 생활인 그는, 10월의 인상적인 3주를 제외하면 전반적으로 프래턴 파크에서 존재감을 보여주는 데 어려움을 겪었다'고 평가했다.
사진=토트넘
양민혁은 최근 왼쪽에서 오른쪽으로 자리를 옮겨서 기용되고 있다. 무시뉴 감독은 "조쉬 머피가 복귀해 왼쪽에서 뛰고 있는 전술적인 부분도 있다. 최근 몇 경기에서는 양민혁을 오른쪽에서 기용해봤다. 결국 팀에 가장 잘 맞는 자리를 찾는 것이 중요하다"며 양민혁이 팀에서 제일 잘할 수 있는 역할을 찾아보고 있는 중이라고 설명했다.
애초부터 양민혁의 레알 이적설은 믿을 만한 매체에서 나온 이야기가 아니었다. 피자헤스는 손흥민이 토트넘에 있었을 때에도 아틀레티코 마드리드, 바르셀로나, 레알 이적설을 터트렸던 매체다. 축구 팬들한테도 신뢰받지 못하는 곳이다. 양민혁이 포츠머스에서 임대 생활을 계속 보낼지는 토트넘과 선수의 결정에 달렸지만 양민혁은 어렵더라도 스페인 3부가 아니라 더 강한 무대에서 경쟁하면서 성장하는 게 좋아 보인다.