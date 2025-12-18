'44kg' 쯔양 "화장실 물 7번 내리며 해결, 하루종일 배고프다"
[스포츠조선 김소희 기자] 먹방 유튜버 쯔양이 과학자 질문에 당황한다.
17일 방송된 JTBC '이과생 상담동아리-T끌모아 해결' 말미에서는 이종격투기 선수 최홍만과 먹방 유튜버 쯔양의 출연이 예고돼 눈길을 끌었다.
예고편 속 쯔양은 "하루 종일 배가 고프고 많이 먹다 보니 일상생활에 지장이 있을 정도"라며 고민을 털어놨다. 이에 과학 선배들은 "질량 보존의 법칙을 거스르는 것처럼 보인다", "보통 사람보다 20배는 먹어야 하는 것 아니냐", "과식은 건강에 해롭다"며 놀라운 반응을 보였다. 특히 "배변량도 궁금하다"고 질문해 쯔양을 당황시켰다.
쯔양이 "화장실에서 물을 7번 내린다"고 고백하자, 최홍만은 "저도 빨리 내린다. 창피하다. 부끄럽잖아"라며 공감했고, 홍진경은 "크리스마스에 딱 어울리는 대화다"라고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.
또한 최홍만과 쯔양의 컵라면 먹방 '세기의 대결'도 예고돼 기대감을 높였다. 컵라면이 최홍만에게는 너무 작은 사이즈처럼 보인 반면, 쯔양은 수많은 컵라면을 앞에 두고도 "맛있다"며 감탄을 연발해 과연 누가 승자가 될지 궁금증을 자아냈다.
한편, 최홍만과 쯔양이 출연하는 '이과생 상담동아리-T끌모아 해결'은 오는 24일 수요일 오후 11시에 방송된다.
