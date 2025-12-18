서울 이랜드, '선문대 4관왕 이끈' 2004년생 윙 포워드 박선우 영입[오피셜]
[스포츠조선 박찬준 기자]서울 이랜드가 선문대학교 출신 2004년생 윙 포워드 박선우를 영입했다.
1m78-73kg의 체격을 지닌 박선우는 스피드를 앞세운 1대1 돌파와 반 박자 빠른 타이밍의 슈팅이 강점인 공격 자원이다.
박선우는 지난해 U-리그 왕중왕전 우승을 포함해 선문대의 4관왕 달성에 기여하며 이름을 알렸다. 올해도 제21회 1, 2학년 대학축구대회 우승의 핵심 멤버로 활약하며 꾸준한 성장세를 보였다. 지난 여름 서울 이랜드에 입단한 이주혁과는 선문대 동기다.
빠르고 공격적인 축구를 추구하는 서울 이랜드는 박선우의 합류로 측면 공격 옵션을 강화하는 동시에 U22 자원 경쟁력을 끌어올릴 전망이다.
박선우는 "가장 오고 싶었던 팀인 서울 이랜드에 입단하게 되어 영광이다. 공격적인 나의 스타일과 잘 맞을 것이라 생각한다. 하루빨리 경기장에서 좋은 모습을 보여 서울 이랜드의 승격에 보탬이 되고 싶다. 개인적으로는 많은 경기에 출전해서 5골 이상 넣는 것이 목표"라고 포부를 밝혔다.
한편, 서울 이랜드는 최근 대학 신인을 적극적으로 발굴하며 주목받고 있다. 지난해 입단한 백지웅이 올 시즌 K리그2 영플레이어 후보에 올랐고 이주혁은 데뷔전 데뷔골을 기록하는 등 신인답지 않은 대범한 플레이로 강한 인상을 남겼다.
서울 이랜드는 짧은 휴식기를 거친 뒤 본격적인 시즌 준비에 돌입할 예정이다.
박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.